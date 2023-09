Una hoguera de 39 metros al cielo de Nueva: devoción, tradición y espectáculo en las fiestas del Cristo

Nueva de Llanes carga sobre sus hombros con el peso histórico y familiar de sus añejas tradiciones. Con la fuerza de ese arraigo ancestral y el tesón que caracteriza a los llaniscos, los vecinos de la localidad izaron este miércoles la tradicional hoguera de la víspera de las fiestas del Santo Cristo del Amparo. Y no era pequeña la carga: un tronco de 39 metros de longitud.

Pasadas las seis de la tarde, el sonido ronco de las gaitas de la banda El Llacín comenzaba a escucharse en cada cardinal de la localidad llanisca, animando a los romeros a acompañarles al paso. El desfile iba y venía por la avenida principal recogiendo a paseantes que se sumaban a la comitiva. Al llegar a la ermita, lo hiceron también un centenar de porruanos y otras tantas aldeanas que avanzaron con paso firme a recoger el gran tronco de eucalipto que se convertiría en la hoguera de este año.

Allí, junto al paso a nivel, en la intersección entre la calle Nueva y el camino de Ovio, los llaniscos hicieron gala de su fuerza y espíritu de equipo y alzaron el enorme tronco de 39 metros de largo al hombro. Por la parte más gruesa, los adultos y veteranos; por las hojas, los más pequeños ponían de su parte para, juntos, cargar con todo el peso. Entre los muchos mozos se encontraba José Antonio Fernández Álvarez, un vecino de Nueva que, como sus compañeros, se confiesa un apasionado de esta celebración: «Para nosotros no es solo una fiesta, es un gran sentimiento. En mis 26 años la he vivido siempre y nunca he dejado de vestirme con el traje regional para celebrarlo», contó. También David Marco, quien vive la celebración con idéntica intensidad pero desde cierta distancia: «Yo quisiera participar y llevar la hoguera, pero estoy operado de la clavícula. Aún así disfruto igual», apuntó.

El desfile continuó en sentido inverso para terminar de nuevo junto a la capilla del Santo Cristo del Amparo, de donde hoy saldrá su imagen en procesión para recorrer las calles de Nueva junto a vecinos y devotos, con motivo del día grande de las fiestas.

Habrá misa desde las ocho de la mañana con la cermonía principal al mediodía cantada por el Coro Manín de Lastres. El Grupo de Gaitas del Principado y la Banda de Música de San Martín del Rey Aurelio participarán en la procesión que concluirá con una exhibición de bailes regionales y la Danza del Cristo. Por la tarde se retomarán los actos con la Danza de los Casados, pasacalles, orquesta, y las tradicionales sopas de ajo.