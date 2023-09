El sector turístico de la comarca prevé cerrar un verano "excepcional", con ocupación casi plena

El Oriente de Asturias vuelve a registrar un verano con alta afluencia de visitantes. El sector turístico espera cerrar una temporada con datos muy positivos, niveles de ocupación cercanos al lleno total y cifras generales que superan incluso a las que se daban antes del inicio de la pandemia. Las valoraciones son optimistas a falta de que concluya el periodo estival para hacer una estimación más precisa. No obstante, el análisis de los colectivos de alojamientos o de negocios de restauración no está exento de preocupaciones: se advierte del auge de los pisos turísticos, de la falta de personal para trabajar en el sector y de otros problemas habituales como el déficit de aparcamiento en algunos lugares.

"Tendremos datos más concretos cuando acabe el mes, pero sí podemos decir que en agosto hemos superado las cifras anteriores a la pandemia. Un cien por cien es dificil de conseguir pero sí podemos hablar de lleno total, quizás llegamos a un 98 por ciento de ocupación. Estamos muy contentos con los resultados", señaló Saúl Pascual Asprón, presidente de la Asociación de Empresarios de los Picos de Europa (Incatur). Su balance es positivo, pero también apunta a la necesidad de seguir mejorando en diversos aspectos para que el sector siga creciendo.

Pascual Asprón insiste, por ejemplo, en la necesidad de cooperación entre las administraciones locales para crear un plan de promoción conjunto de la comarca: "Es una zona muy atractiva, buen clima, playa, montaña, turismo deportivo y actividades en muy poco espacio. Colaborar sería beneficioso para todos los municipios, ahora tenemos algunos con recursos muy saturados y otros que no lo están tanto". Añadió asimismo que debe mejorarse el sistema de transporte a los Lagos. Considera que queda "mucho por hacer" para ofrecer al visitante una experiencia completa sin colas ni esperas, con buenas infraestructuras y mejor atención al cliente.

El sector de la restauración también habla de buenos resultados tras un verano "excepcional", apunta Javier Garaña, de la Asociación llanisca de restaurantes (Allares). A pesar del éxito de visitantes, el sector sigue afrontando el desafío de la falta de personal en sus plantillas. Garaña defiende la profesionalización de los empresarios contra las críticas de algunos sindicatos. "Nos hemos visto desbordados por el trabajo y sin gente para afrontarlo. Nos están demonizando y no admitimos ese trato", apunta.

Aparcamientos

En la zona costera, el turismo de playa y las fiestas locales atrajeron a miles de personas y así se notó especialmente en Llanes y Ribadesella. En la villa riosellana, la falta de plazas de estacionamiento para albergar la alta cantidad de visitantes obligó al Ayuntamiento en fechas concretas a hablitar aparcamientos disuasorios. Difícil también encontrar mesa para comidas y cenas en los distintos establecimientos hosteleros del centro de ambos concejos, donde la elevada presencia de visitantes fue palpable tanto en las capitales de los concejos como en algunas de sus localidades rurales. "En principio, el balance con los primeros datos que tenemos es muy positivo. Tuvimos bastante gente en julio, agosto y, en lo que llevamos de septiembre hasta la fecha", cuenta Sabino Martínez, presidente de Turismo Rural de Ribadesella (Aritur).

Entre los retos que deben atajarse en concejos como Llanes hace referencia a la falta de aparcamientos: "Si vienes y das dos vueltas por el pueblo y no puedes aparcar, pues te vas a otro sitio y eso no da buena imagen. Para la hostelería y el comercio es importante porque son personas que dejan de llegar a nuestros locales".

Preocupa eso sí, la proliferación de alojamientos no regulados, pisos turísticos y acampadas "ilegales" de autocaravanas: "No estamos en contra de este tipo de turismo siempre y cuando estén reglados. Pero llevamos muchos años con esta situación y va a más. Si no se toman medidas, vamos a acabar por matar la gallina de los huevos de oro", lamentó Martínez. Una afirmación que comparte Javier Garaña, que considera que se trata de una competencia desleal puede afectar al turismo de la zona, pues ya es "una plaga".