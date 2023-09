Los concejales y concejalas del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes han denunciado la "mala gestión del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD)", que hace que una mujer con graves problemas lleve mucho tiempo esperando atención.

Una vecina de la localidad de Lledías, de 77 años y con las dos piernas amputadas, "lleva más de un año esperando para recibir atención por parte del SAD del Ayuntamiento de Llanes. Está en situación de dependencia total, reconocida por la Administración y los servicios sanitarios", lamentan los ediles socialistas de Llanes.

Su hija, Sofía Noriega, en representación de la afectada, expuso ayer de forma pública la situación en la que se encuentran "ante la dejadez del equipo de gobierno local". "El problema es del Ayuntamiento, que no sabe gestionar todos los recursos que hay para atender a los dependientes", lamenta la afectada, puesto que "la Consejería de Derechos Sociales y Bienestar envía todos los recursos al Ayuntamiento", y a pesar de ello su madre María Teresa "está sin ayuda a domicilio".

"Necesita ayuda constante, no se lo deseo ni a mi peor enemigo, porque es una situación muy dolorosa para ella y para los familiares. Yo misma estoy a tratamiento por la ansiedad y los nervios de soportar esta situación", explicaba ayer Sofía Noriega ante el Consistorio para llamar la atención sobre la situación de su madre.

"Tiene el grado 3 de discapacidad reconocido y no cuenta con ninguna ayuda, es inhumano e infrahumano, el gobierno local no tiene ninguna empatía", protesta la hija de la afectada con amargura, antes de añadir que "desde mayo además no recibe ayuda económica, y con la paga tan pequeña que tiene tuvimos que pagar una persona para asearla", relata.

"Me dicen que no hay personal y es cierto, pero yo creo que también pueden organizar cursos sociosanitarios para que haya gente que pueda trabajar para atender a grandes dependientes, porque lamentablemente hay mucha gente en la misma situación y que no reciben ayuda ni los fines de semana ni los días festivos", expone Sofía Noriega.

Por su parte, el portavoz de los socialistas llaniscos, Antonio Trevín, recordó que el Principado ya ofreció soluciones al gobierno local para solventar los problemas con el SAD municipal, pero "una vez más el bipartito demuestra su incapacidad en la gestión".

Más allá, Trevín señaló que hace falta en Llanes "un Ayuntamiento con corazón, porque una administración local tiene que estar cerca de la gente y buscar soluciones a problemas concretos como el de María Teresa, que tristemente se repite en más familias del concejo", aseguró.

El Grupo Municipal Socialista ya registró una moción este verano solicitando un plan de choque para solucionar el problema de desatención "que padecen un número significativo de personas del concejo con elevado grado de dependencia, legalmente reconocida, para mejorar drásticamente la atención a dichas personas". El bipartito en bloque "votó en contra", lamentan, y "da mucha pena que los que gobiernan el municipio, Vecinos y PP, no se preocupen de prestar atención a las personas dependientes", recalcó Antonio Trevín, antes de recordar que el PSOE lleva a cabo una "oposición constructiva".

En vías de solución

El alcalde de Llanes, Enrique Riestra, evita por su parte entrar en "espectáculos" y señala que "es cierto que existe una falta de personal, y es un problema que se está tratando de solucionar; se solventará en cuanto se pueda, se están sacando las ofertas a ver si se cubren de una vez", indica el regidor, quien sostiene que esta escasez no es exclusiva del Servicio de Ayuda a Domicilio. "No hace falta más que darse una vuelta por los centros de salud del Oriente o por el propio hospital comarcal para ver el problema de falta de personal", recuerda.

Del mismo modo, Riestra afirma no entender "la forma en que hacen política algunos. Es de una verdadera bajeza moral utilizar así a gente inocente", denuncia.