Se aplaza el proyecto de mejora del Campo Les Vares, en Cangas de Onís. Al menos no será este año. Así lo confirmaba el alcalde José Manuel González Castro, tras el pleno ordinario celebrado este miércoles en el Ayuntamiento.

No hay financiación suficiente ni noticias de las inversiones económicas prometidas. La rehabilitación medioambiental del espacio, situado en el barrio de Cangas de Arriba, se encontraba a la espera de la convocatoria de ayudas destinadas a Parques Nacionales para el ejercicio en curso. El Ayuntamiento había reservado una partida de 125.000 euros, con cargo al remanente de tesorería, al objeto de financiar parte de la obra y completarla con una subvención extraordinaria del Principado estimada en 500.000 euros. Sin embargo, hasta la fecha, las ayudas no se han convocado y el proyecto no puede avanzar. "Es una vergüenza que estando casi en octubre no sepamos nada de esas ayudas que nos había prometido el Consejero la legislatura pasada. Se está privando a los vecinos de Cangas, en este caso, de una subvención que se concede por tener terrenos dentro del Parque Nacional", lamentó el regidor, que, no obstante, señaló su intención de volver a solicitarlo el año que viene.

Un proyecto que sí parece que va a llegar a buen término en los próximos meses, es el saneamiento de Mestas de Con, cuya licitación se realizará de manera "inminente", tal como confirmó el regidor cangués. La obra, que cuenta con un presupuesto municipal de 589.039 euros, ha aumentado la cuantía prevista del Principado más de cien mil euros, alcanzando ahora los 2.312.367 euros.

Esta fue una de las cuestiones que se trataron durante una sesión plenaria muy intensa para la Corporación municipal canguesa. Entre los puntos del día, se abordaron diferentes preguntas de los grupos de la oposición, turno en el que el único concejal de Vox, Ángel Manuel Díaz Tejuca, aprovechó para registrar un total de 218. Entre ellas, la solicitud de información a temas de interés como la transparencia municipal, las licencias de actividad o el plan de sostenibilidad turística. En referencia a este último, el gobierno local confirmó que la gerencia del proyecto aún no ha sido adjudicada y que la partida presupuestaria se ha incrementado a 63.000 euros anuales, con la esperanza de que la convocatoria encuentre un adjudicatario. Simultáneamente, aseguran que se está trabajando en la elaboración de las actividades del plan y que no se descarta solicitar una prórroga del mismo.

La tensión alcanzó su punto máximo cuando el concejal de Vox se enzarzó en una discusión con el Alcalde, acusándose mutuamente de "faltas de respeto".