Covadonga busca voces maduras que sustituyan a las blancas de la Escolanía

El cabildo del santuario de Covadonga está inmerso en la búsqueda de un formato que reemplace a las voces blancas de la Escolanía. El cierre oficial del coro durante el pasado verano dejó un vacío musical en la basílica que la comunidad busca llenar con una propuesta factible.

El Abad de Covadonga, Adolfo Mariño, expresó su pesar por el triste adiós al coro de la Escolanía, que se vio obligado a cerrar sus puertas debido al progresivo declive experimentado en los últimos años. Con tan solo siete niños internos, la viabilidad del coro se volvía cada vez más difícil.

No obstante, asegura el Abad, se está trabajando en encontrar la fórmula adecuada para mantener viva la música de culto en la basílica: «Es un proceso en marcha, ya estamos manteniendo reuniones con expertos. Nos damos este trimestre como plazo», apuntó.

Lo que queda claro es que esa fórmula no incluirá la participación de niños, sino que se optará por un coro de voces maduras: «No habrá voces blancas, porque es imposible. No hay niños suficientes. Proponemos un coro de adultos que, obviamente, no estarán internos, sino que podrán transmitir la devoción a través de la música los fines de semana y en otras ocasiones especiales», concretó Mariño