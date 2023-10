El Partido Popular (PP) de Ponga denuncia que han sido vulnerados sus "derechos constitucionales" a tener información sobre los puntos a tratar en el Pleno celebrado ayer de forma telemática. El portavoz de los populares, Constantino García, asegura que recibió la convocatoria de la sesión de acuerdo con lo que marca la legalidad, dos días hábiles antes, pero que no le llegó expediente alguno. "Es algo impensable, ya que en todos los plenos, de manera obligatoria, cada punto debe tener una documentación y un expediente para poder estudiarlos", denuncia.

García puso el caso en conocimiento de la alcaldesa, la socialista Marta Alonso, al comienzo de la sesión, pero asegura que la respuesta de la regidora fue que "no existían expedientes para los dos puntos a tratar y que el Pleno se iba a celebrar igual, aunque no hubiera expediente alguno”. Ante dicha respuesta los concejales del Partido Popular optaron por no participar en el Pleno.

Por su parte, la Alcaldesa señaló que "el hecho de que marcharan se basa en un acto de cobardía y no de cuestiones como las que plantean". "A pesar de que un concejal electo tiene obligaciones y responsabilidades que deben asumir, el portavoz del PP y el otro concejal al que mandó marchar, no tienen claro que sus cargos implican toma de decisiones. No es problema nuestro que sus intereses partidistas estén por encima de los ponguetos y ponguetas. O votaban en la defensa de los intereses del concejo o en pro de sus compañeros de partido y ante esa difícil tesitura, era más fácil huir con excusas, demostrando una cobardía que no pueden ahora camuflar echando culpa al equipo de gobierno", dijo Marta Alonso.

Añadió que "si no es porque salen con pataletas, no se notaría que hay un PP en Ponga, necesitan la confrontación para hacerse notar". "Mi objetivo sigue siendo Ponga y el suyo desprestigiarme. Han tenido cinco días para aclarar lo que quisieran y sin embargo solo se pusieron en contacto con el Ayuntamiento para modificar la hora del pleno. Algo que hicimos aunque tuviésemos reuniones en Oviedo e hiciéramos un verdadero encaje de bolillos para poder gestionarlo", concluyó la regidora de Ponga.