El Grupo Municipal Socialista de Ribadesella ha criticado este miércoles la gestión llevada a cabo por el Ayuntamiento, actualmente liderado por la coalición de PP y Foro, en sus primeros cien días de mandato.

El portavoz del PSOE y exalcalde riosellano, Ramón Canal expresó su pesar por lo que considera una falta de enfoque municipal en acciones sustanciales y necesarias para el concejo, señalando que el gobierno municipal se ha dedicado más a "ir de folixa en folixa y de semeya en semeya" en lugar de gestionar.

Los socialistas criticaron en rueda de prensa la falta de transparencia y respuesta por parte del actual alcalde, Paulo García, en el último pleno celebrado en el mes de septiembre. Señalan que la ausencia de respuestas a las preguntas de la oposición y la falta de documentación solicitada reflejan un nivel de compromiso y de trabajo "deficiente", algo que se suma a las "broncas" que han definido los primeros meses de este primer mandato: "Cuando te toca gestionar es cuando se ven las flaquezas", subraya Canal.

Entre las críticas más destacadas del PSOE se encuentra la falta de limpieza en la villa y la falta de atención a la zona rural debido a la ausencia de desbroce de caminos. Consideran que la cercanía promocionada por el equipo de gobierno debería traducirse en acciones concretas y efectivas para los riosellanos, así como en la obtención y ejecución de subvenciones. Según el PSOE, esto no se está llevando a cabo, y citan como ejemplos la pérdida de proyectos heredados del anterior gobierno como el taller de empleo del servicio a domicilio y una senda ciclista entre la villa y la playa de Santa Marina.

Desde el partido socialista de Ribadesella valoran positivamente la "voluntad" de los concejales del nuevo equipo de gobierno, matizando que la gestión "les queda muy grande". Destacan, además, la urgencia de avanzar en actuaciones concretas y fundamentales como el plan general de ordenación, actualmente paralizado, el saneamiento del concejo o el abastecimiento de agua, así como en el plan de sostenibilidad turística. Según la oposición, este proyecto, dotado con 1,8 millones de euros, debería comenzar a gestionarse de manera inmediata: "El plan tiene 16 hitos perfectamente definidos, deben encargar los proyectos y sacarlos a licitación. Hay permisos que deberían estar tramitando y no lo están haciendo. Como no se pongan las pilas no van a llegar", advierten desde el PSOE.