Tito Bustillo celebra el Día del Arte Rupestre con visitas virtuales a cuevas paleolíticas

El Centro de Arte Rupestre de Tito Bustillo, en Ribadesella, conmemoró ayer sábado el Día Europeo del Arte Rupestre con una experiencia única: un fascinante viaje virtual por el conjunto prehistórico de Asturias.

Desde las instalaciones riosellanas, y sin salir de ellas, los participantes en esta actividad tuvieron la oportunidad de sumergirse en el interior de cuatro cuevas asturianas para descubrir las sorprendentes pinturas y grabados rupestres que atesoran. Un viaje cultural, artístico e histórico que fue posible gracias a las nuevas tecnologías.

La vivencia, a través del uso de gafas de realidad virtual, permitió a dieciséis personas explorar por un día y en tan solo unos minutos las cavidades de Llonín, La Loja, El Buxu y El Pindal, situadas en la comarca del oriente asturiano. La organización de la actividad se dividió en un total de ocho sesiones, desde las once de la mañana y hasta las cinco de la tarde, en intervalos de media hora. Aunque estaba destinada a todo tipo de público, el personal del museo destaca que fueron los niños quienes más disfrutan de ella: "La gente viene con los críos porque les encanta, pero es verdad que todos se quedan alucinados", explican.

Fue precisamente el joven madrileño Daniel Muñoz, acompañado de su madre y de su hermano mayor, Alejandro, el primero en probarse las gafas. Aunque no era su primera experiencia con la realidad virtual, sí lo fue en este contexto cultural tan impactante. Sentirse dentro de una cueva sin estarlo le dejó boquiabierto y así lo reflejó durante su visita virtual a El Buxu. "Me ha gustado mucho, parecía que estaba como flotando. He podido ver piedras, luces, estalactitas, dibujos...Y escuchaba como lluvia, me pareció muy realista", detalló.

Y es que la experiencia no se limita solo a disfrutar de las vistas que ofrece la cueva a través de la imagen, sino que también incluye sonidos ambientales para una inmersión más completa. Además, cuenta con un mando de control conectado con las gafas con el que se puede seleccionar la cueva que se quiere visitar y localizar los puntos de la cavidad donde se encuentran los grabados artísticos.

Esta iniciativa, que se realiza en ocasiones especiales en el centro riosellano, como en el Día de los Museos o la celebración del Día del Arte Rupestre, ofrece una experiencia exclusiva que, no obstante, está disponible con el coste de la entrada y bajo reserva previa. En esta ocasión, las plazas se agotaron en seguida.

La idea original de la iniciativa surge de un programa informático desarrollado por Leader Oriente que el museo de Tito Bustillo ha tenido que adaptar a la realidad virtual. Actualmente, el equipamiento dispone de dos gafas con sus respectivos mandos, lo que limita el acceso a un par de personas en cada sesión. Sin embargo, anticipan que esta podría ser una manera de explorar las cuevas en un futuro, dada la necesidad de protegerlas, tal y como ya sucede en algunas de ellas. "Ya hay cuevas protegidas que no se pueden visitar en persona, como es el caso de la de Llonín, y esta es la única forma de poder adentrarse en ellas", explican desde el Centro Rupestre.