Un hombre de 57 años aceptó este viernes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo una condena de medio año de cárcel por acosar a través de redes sociales a una menor a lo largo de dos años, unos hechos ocurridos en Ribadesella. No ingresará en prisión si paga una indemnización de 5.000 euros. Los hechos ocurrieron entre 2019 y 2021. El hombre envió numerosos mensajes a la menor, de 14 años, por WhatsApp, Instagram, TikTok o F3, a pesar de que la menor le manifestó que no quería y le bloqueó sucesivamente. Le decía lo enamorado que estaba, le deseaba los buenos días y las buenas noches y otros mensajes: "Nunca voy a dejar de quererte y soñarte y esperarte... pase lo que pase, pienses lo que pienses de mí y caiga quien caiga, tú eres lo más grande que hay en mi vida y a eso no puedo renunciar ni quiero hacerlo", "siempre te echo de menos", "no me apartes de ti, vale? Eso ya no lo voy a poder aguantar más veces y con ver algún vídeo tuyo y aullarte de vez en cuando ya soy feliz" o "me siento fatal por quererte tanto, pero no puedo evitarlo, eres todo lo que quiero y sueño". La menor tenía miedo a salir por Ribadesella, donde trabajaba el acusado. El 13 de octubre de 2021 se le prohibió acercarse a la menor.