Los partidos de izquierda en Llanes (PSOE, Podemos e IU) se han unido para firmar un manifiesto conjunto que exige al gobierno llanisco la recuperación de la Concejalía de Igualdad. "La igualdad entre hombres y mujeres ha de ser el principio de acción política que guíe todas las decisiones municipales de un Ayuntamiento", comienza el documento, que el PSOE (el único de los tres firmantes con representación municipal) llevará en forma de moción al próximo pleno municipal, previsto para noviembre.

El concejal socialista Pablo Cueto explica que los tres partidos consideran "fundamental" que la igualdad tenga un primer plano, que "sea el principio rector de todas las decisiones" y, por eso, no están de acuerdo con que estas competencias se integren sin figurar en la concejalía de Servicios Sociales. "El lenguaje vertebra las realidades y lo que no se ve no existe. Si no hay concejalía de igualdad no existe", señala Cueto, quien recuerda que el Ayuntamiento, gobernado por la coalición de Vecinos por Llanes y PP, "debe ser ejemplar" en sus competencias y en sus decisiones.

El documento presentado este sábado en la plaza del Consistorio llanisco no solo reclama que se recupere la Concejalía, sino que pide "que se aplique el enfoque de género en las decisiones municipales". Además, los firmantes solicitan "que se desarrolle de forma consensuada con los colectivos y grupos políticos de Llanes un Plan de Igualdad en el Ayuntamiento".