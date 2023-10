“Será una escultura que simbolice a todo el mundo”. Así de rotundo se mostró Silfredo Torrado Fernández, miembro de la Sección de Rescate e Intervención en Montaña (SEREIM) de la Guardia Civil de Cangas de Onís, actualmente en la reserva, quien se encuentra manos a la obra en preparar la piedra caliza gris, procedente de la cantería de Cardín, en Les Roces (Cangas de Onís), que, una vez tallada, se denominará “La paisanina del Urriellu”, ocupando el lugar dejado por la Virgen de las Nieves, desaparecida –por sexta vez- de la cumbre del Picu. “A una piedra se le puede dar forma y convertirla en una idea o un propósito artístico. Esa idea puede representar o hacer pensar a quien la contemple sobre algo”, explica Silfredo

“No soy una persona muy religiosa que digamos, pero respeto a quien profesa o tiene creencias religiosas sean cualesquiera. También respeto a quién no las tiene, creo que una piedra con forma es una expresión artística que sirve en el caso de la cima del pico Urriellu como testimonio de hollar su cima, es la superación de uno mismo, es el reto alcanzado... Quien quiera destrozar esa piedra con forma testimonial de ese logro, no está protestando contra la iglesia ni está luchando por el ecologismo, está tirando una piedra más. Más bien, está dando un grito a favor de la ignorancia, de la frustración y la intolerancia”, señaló.

“Ejemplo: para crear algo hay que tener ingenio, trabajar y llevarlo a buen fin... Cómo un puente necesita de un ingeniero y un montón de esfuerzo para realizarlo... En cambio, para tirarlo hasta un tonto lo puede hacer. Es por ello que he realizado esta 'Paisanina del Urriellu', que puede representar a todo el mundo... Unos la verán como la madre montaña que los abraza cariñosamente, otros la podrán ver como la silueta de Urriellu en su cara Oeste, otros como el símbolo de la victoria tras alcanzar su cima, otros la verán como información espacial por su orientación, otros por los datos que nos aporta, otros como símbolo religioso de la Virgen María o de la Paisanina que después de amamantar al criu va ha hacer quesu de Cabrales...”, apostilló Torrado.

“En resumidas cuentas, he tratado de hacer una escultura que represente a todos los que nos gusta la montaña, que cada uno la interprete como quiera, como una mujer sin más, como una virgen, como un medidor de altura o como un guiño de humor, y que nos acompañe en la foto de la cima del Picu más guapu del mundo, el Urriellu. Ésta no tien paracaídas, así que no la tires”, sentencia Silfredo Torrado. La pretensión en un principio es colocar la citada obra de arte, una vez rematado el trabajo, previsiblemente en el venidero ejercicio de 2024. La iniciativa, que rota en redes sociales, está teniendo mucha aceptación dentro del colectivo montañero, tanto asturiano como de otras comunidades autónomas.