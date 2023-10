La comarca oriental se vistió de gala este domingo para disfrutar de la tradicional fiesta de una de sus joyas gastronómicas más representativas como es el gamonéu. El certamen de este queso atrajo a Benia de Onís a cientos de personas con ganas de degustar las diversas propuestas del producto lácteo de la zona y adquirir las piezas más exquisitas.

El multitudinario evento contó con la participación de un total de dieciséis queserías de Onís y Cangas de Onís, que pusieron a la venta alrededor de 1.500 kilos de gamonéu. De ellos, más de 1.200 kilos correspondieron a la variedad del valle y 350 kilos a los tres elaboradores de la variedad del puertu. En cuanto a los precios, el kilo del valle osciló entre los 30 y los 38 euros, mientras que el del puertu se mantuvo como el año pasado en los 50 euros.

Pasada la una de la tarde, tuvo lugar el pregón a cargo de Javier Guillén, director general de la Vuelta Ciclista a España, que marcó el acto central de la jornada. Tras la valoración de los siete miembros del jurado, se hizo entrega de los galardones de este año. En la variedad del gamonéu del valle, los premios recayeron en las queserías canguesas El Recuestu, Sobrecueva y Arbeyal, en ese orden. En la categoría del puertu, el primer puesto fue un año más para Enrique Remis, de Onís, seguido de las queserías Uberdón y Gumartini, de Cangas de Onís. Por su parte, los mejores lotes fueron reconocidos para los terceros premios de ambas categorías.

El acto también contó con la entrega especial de los premios "Gamonéu de oro 2023", que fueron para Ignacio Bosch, director del Parador de Villanueva de Cangas de Onís, y las vecinas de Gamonéu Belarmina Alonso Alonso, Alfonsina Alonso Alonso y María Luisa González Alonso, viudas de los hermanos José, Blas y Mario, queseros y pastores de Belbín y la Huelga.

Además, este año se retomó la subasta de los mejores, después de que en 2022 no se llevara a cabo y que en 2021 la sidrería Tierra Astur de Oviedo lograra el récord histórico del certamen, llegando a pagar 7.100 euros por estas piezas. En esta ocasión, seis establecimientos participaron en la subasta de los mejores quesos: el Hotel Gran Regente de Oviedo, Aramburu Gastronomía de Ribadesella, Casa del Tesoro de Triongo, Camping Picos de Europa de Avín y María Manuela y Casa Morán, ambos restaurantes de Benia. Este último se hizo con los preciados quesos ganadores, tras pujar por ellos con un precio de 3.800 euros.

Inquietud entre los ganaderos por los casos de enfermedad hemorrágica epizoótica

Lo recaudado fue destinado a la Federación de Asociaciones de Personas Ostomizadas de España (Fapoe), iniciativa que agradeció la presidenta del colectivo, Yolanda Fernández. "Cuando se nos comunicó fue una sorpresa, tenemos mucha gratitud tanto al alcalde de Onís, José Manuel Abeledo, como al Ayuntamiento. Tampoco quiero olvidarme de los pastores, que sabemos que es un trabajo muy duro y que actualmente falta relevo generacional. El gamonéu es una joya y no se puede perder", apuntó.

La falta de gente joven es uno de los grandes problemas que atraviesa el sector, según los propios queseros, y es algo de lo que el Principado es plenamente consciente. "Tenemos que buscar la forma de seguir avanzando en la promoción, seguir ilusionando para que se incorpore gente joven, que no solo busca una rentabilidad económica sino también social", explicó el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, presente en el evento, al que también acudió el presidente de la Junta General del Principado, Juan Cofiño.

Además, otros obstáculos continúan siendo los altos costes, los daños del lobo o la falta de espacio en las cuevas de maduración, a los que se suma ahora la preocupación por la enfermedad hemorrágica epizoótica. Aquellos que disponen de ganadería propia temen que sea cuestión de tiempo que sus animales caigan enfermos y piden atajar el problema de manera contundente. "No es solo que se muera la vaca, es todo lo que conlleva: gastos de veterinario, tiempo en ir a comprobar si están bien, pérdida de producción... Es una lotería, hoy podemos no tenerla y mañana sí", advirtió Graciela Valle, presidenta del Consejo Regulador de la DOP Gamonéu. "Los ganaderos se quejan porque no están dando suficiente la cara para solucionar el problema y hay mucha desinformación", añadió Valle.

Respecto a este tema quiso pronunciarse el portavoz parlamentario de Foro Asturias, Adrián Pumares, quien solicitó una ayudas para la medicación de las reses y para indemnizaciones en caso de muerte de los animales afectados. El diputado también abogó porque se intensifiquen las labores de desinfección en los mercados como medida de prevención. "Conviene llevar a cabo una campaña informativa para facilitar a los ganaderos realizar la prueba definitiva. "Un diagnóstico temprano y preciso es crucial para tomar medidas preventivas y proporcionar un tratamiento adecuado", indicó Pumares.