Al oeste del concejo de Parres, a 4 kilómetros de Arriondas y a una altitud de unos 175 metros sobre el nivel del mar, se encuentra la localidad de Güexes donde, a pesar de que sus casas se encuentran muy dispersas las unas de las otras, los vecinos aseguran mantenerse “muy unidos”. Su paisaje excepcional con vistas a la Sierra del Cuera y los Picos de Europa, un patrimonio arquitectónico histórico que incluye trece hórreos y seis paneras, un palacete y una iglesia del siglo XVI, tradiciones arraigadas, riqueza cultural y personalidades ilustres, han sido determinantes en su reconocimiento como "Pueblo Ejemplar" de Parres 2023.

En Güexes, la tranquilidad y la colaboración vecinal se perciben en cada rincón de una localidad que tiene un joven alcalde de barrio, Jesús Montes Hevia, estudiante de Historia de 21 años que no cambiaría su pueblo por nada. Jesús destaca la calidad de vida que ofrece el lugar y la cohesión de la comunidad que allí reside. “Aquí nací y me gustaría quedarme a vivir siempre”, cuenta. “Hay calidad de vida, no hay más que ver lo que vive la gente”, añade.

La población de Güexes, actualmente compuesta por un centenar de vecinos censados, de los que 85 residen durante todo el año, la integran desde niños de tan solo un año hasta los más longevos, como Josefina Suárez, de 98 años. Aunque en la década de los 60 del siglo XX llegaron a vivir unas 300 personas, una parte de la comunidad emigró a Cuba, marcando un cambio en su dinámica demográfica, una merma que ha ido sucediendo hasta hoy.

El origen de Güexes, tal y como explican en el pueblo, se remonta al siglo XIV y adquiere especial relevancia con la presencia de la familia de los Estrada y Cordero de Nevares, señores del coto de Las Arriondas y de toda la zona noroccidental de Parres durante la Edad Moderna. El Palacio de Nevares, datado en el siglo XVI, y la capilla original de San Antonio Abad, reconstruida en el XVIII, son testigos de la rica historia del pueblo. “La iglesia llegó a quemarse cuando la Guerra Civil, y se arregló gracias a donaciones y a la ayuda de los vecinos”, explica su alcalde de barrio. Hoy día el templo parroquial celebra misa los sábados cada quince días y guarda en su interior el escudo de la Casa de Nevares que se compuso en 1682.

De 1770 es la bula pontificia del papa Clemente XIV otorgada a la parroquia de Nevares, única del municipio en tener este honor. Y habría que esperar a 1928 para que llegara la luz pública a la localidad parraguesa, de eso se acuerdan los mayores de la zona. También de los días de clase en la Escuela de San Julián que actualmente emplean como lugar de reunión para la Coopertativa de aguas. Y es el único bar del pueblo, El Uncal, el espacio predilecto para compartir momentos juntos frente a una sabrosa y casera ración de comida. Fue Rafael Peón quien cogería en 2017 las riendas de este mítico establecimiento que, a mediados del siglo pasado hacía las funciones de chigre-tienda.

Entre otros símbolos de la localidad destaca el Molín de La Teyera, perteneciente a Mauricio Soto, único molino del concejo que sigue en funcionamiento desde hace más de 400 años. Además, Güexes presume de contar con los viñedos más septentrionales de España, una próspera actividad ganadera y agrícola y la motivación de mantener y recuperar tradiciones, como es el caso de la fiesta de Santiago Apóstol. La celebración que se perdió en los años 70 resurgió en 2004 con la creación de una comisión festiva de la mano de Nino Rodríguez y Amador Espina.

Entre sus vecinos ilustres, destaca Hortensia González, de 78 años, nombrada Muyer Rural del Oriente en 2020 y Mujer Rural del Sueve en la Fiesta del Asturcón de 2022. Firme defensora de la vida rural y profesional de la huerta, ganó nueve años consecutivos el Certamen de la Castaña de Parres, y tiene ánimo para lograr el décimo. “Yo me lo estoy currando”, dice. Cuenta con una finca frente al Uncal, donde conviven burros y gallinas en armonía con una huerta abundante en la que no hay producto que se le resista: desde berzas, coliflor, lombarda, hasta naranjas, pomelos, pimientos, cebollas o guindillas. Hortensina disfruta de una vida plena en Güexes: “Siempre he vivido aquí, es un sitio muy tranquilo. Con mi huerta y mi familia soy muy feliz, mis nietas me ayudan mucho”.

Otro vecino destacado es Nino Rodríguez, presidente de la Asociación Española de criadores de ganado vacuno selecto de la raza Asturiana de la Montaña (ASEAMO). Aunque nació en Cangas del Narcea, llegó al pueblo parragués con apenas ocho años. Nino destaca la vitalidad de la actividad ganadera en la localidad, con la presencia de 800 reses, y subraya la solidaridad entre los vecinos: “Vivimos bien, el pueblo está muy cuidado y nos ayudamos mucho los unos a los otros”, asegura.

Aún sin decidir en qué invertirán los 6.000 euros del premio como "Pueblo Ejemplar", la comunidad de Güexes tiene algunas prioridades en mente, entre ellas, la reparación del lavadero de la Campana, que se encuentra en mal estado. El próximo 11 de noviembre, los vecinos recibirán el merecido reconocimiento que han logrado en la segunda ocasión en la que concurrían.