La subasta de la primera angula de la temporada marca un nuevo récord en Ribadesella con 8.135 euros el kilo

El Grupo El Campanu-Finca Villa María ha conseguido una vez más las primeras angulas de la temporada, estableciendo un nuevo récord histórico en Ribadesella al pujar 8.135 euros por kilo. Gran expectación en la subasta de los primeros lotes del llamado "oro blanco", una de las especies más caras del mundo, que tuvo lugar este viernes en la rula riosellana atrayendo a numerosos vecinos, curiosos y un total de siete pujadores.

La campaña 2023-2024 de pesca de la angula en Asturias se inició en la noche del jueves con la primera oscurada, durante la cual se logró la captura de 24 kilos de alevines de anguila que pasaron por la báscula de la rula de la Cofradía Virgen de La Guía. La pesca, procedente de una veintena de anguleros de distintas partes de Asturias y Cantabria, se distribuyó en doce lotes diferentes.

Fue la firma gastronómica Grupo El Campanu, que cuenta con dos restaurantes en Ribadesella, uno en Gijón y otro más de estreno en Cangas de Onís, la que paró el contador de la puja que se inició en los 12.000 euros. Los compradores pagaron por el primer lote de 1.295 gramos algo más de 10.000 euros, a un coste de 8.135 euros por kilo, lo que supone 855 euros más que el año pasado: "Siempre tenemos ilusión de venir a las pujas de la angula y del campanu. Ahora estamos en un proyecto nuevo que abrimos el 16 de noviembre en Cangas de Onís, finca Villa María, y vamos a llevarle el mejor producto", señaló Manuel de La Vega, quien confirmó que este codiciado manjar se servirá a partir del próximo viernes en sus distintos establecimientos: "podrá degustarse a 110 euros la ración de 100 gramos", concretó.

Angulas Pura de San Juan de la Arena, adquirió el segundo lote de angulas a 2.195 euros, mientras que el Gueyu Mar de la playa de Vega se hizo con el tercero por 2.035 euros, llevándose también otras dos cajas más. Entre los compradores locales destacaron también Pescadería Gutiérrez y el restaurante La Huertona, que se llevaron parte de las capturas de esta primera oscurada.

Desde la Cofradía de pescadores de Ribadesella, encargada del plan de explotación del oriente, celebraron el éxito de la subasta, resaltando la alta calidad de las angulas capturadas: "La calidad es muy buena, salvo una caja que salieron negras, las demás son angulas blancas y grandes. Este año hubo más cantidad en la primera subasta porque el año pasado se pescó el 1 de noviembre que era luna llena y este año se hizo en oscurada, que normalmente se pesca más", explicó su secretario, José Manuel Gutiérrez. Sin embargo, a pesar de lo positivo de la jornada, advirtió acerca de las dificultades que enfrenta actualmente el sector debido a las continuas restricciones que cada vez son más notables: "La verdad es que no me extraña que estén todos descontentos porque desde que empezó la angula a ser profesional no se hizo más que restringir y restar a los pescadores. Lo que tenían que hacer es mirar a los cormoranes y otros depredarodes, los saltos de agua que hay en los ríos y los embaleses", señaló.

Esta campaña de la angula se perfila como la más corta de la historia, con un máximo de treinta días hábiles de pesca distribuidos en cuatro períodos que abarcan los meses de noviembre, diciembre, enero y febrero. El sector angulero se reunió el pasado jueves en Gijón, horas antes de comenzar la temporada, en un encuentro del que salió la creación de una Asociación de Anguleros de la Península Ibérica, incluyendo a profesionales asturianos, gallegos, vascos, cántabros y portugueses. El colectivo buscará dar a conocer sus reivindicaciones, entre las que se destaca la solicitud de poner fin a los recortes a la actividad pesquera.

Por su parte la Coordinadora Ecologista de Asturias vuelve a reclamar un paro biológico que vede la pesca de la angula, tal y como está establecida la de la anguila, su ejemplar adulto, dada la constante disminución de esta especie en los ríos asturianos. Amparan su solicitud en las numerosas investigaciones y estudios científicos que señalan una situación crítica de la anguila europea, "se estima una pérdida de la biomasa del 98% de la especie", indican.

Entre las causas principales de la amenaza a su supervivencia, apuntan, se encuentra la pesca y la destrucción de su hábitat, reducido cada vez más a tramos litorales de las cuentas fluviales.