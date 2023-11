El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Llanes pide que no se celebre el pleno convocado para este lunes si el gobierno local "no cumple la ley". El PSOE entiende que no ha dispuesto ni de la información ni de la documentación necesaria en relación al Proyecto de Presupuestos para 2024 y que, por ello, no pueden acudir a la sesión plenaria en condiciones de ejercer su labor como oposición.

El Grupo Municipal Socialista explicó este domingo a través de una nota su posición en este asunto. Señaló que ha presentado un informe jurídico dirigido a la Alcaldía-Presidencia, Secretaría e Intervención "exponiendo las razones legales que amparan a esta formación política en el ejercicio de la labor democrática de oposición y pidiendo la suspensión de la sesión plenaria prevista si el bipartito de Vecinos y PP no cumple con la ley". Para cumplirla, añaden, deberían haber recibido la documentación necesaria y solicitada sobre las cuentas del año próximo, cosa que por el momento no habría ocurrido. Este lunes está convocado un Pleno municipal para tratar el Proyecto de Presupuestos para 2024 y los socialistas, dicen, "han formulado reiteradas peticiones orales y escritas de información que no han sido atendidas". "El bipartito tampoco ha querido convocar una junta de portavoces para llegar a acuerdos y ordenar el Pleno. Al mismo tiempo, los socialistas pedían tiempo para poder analizar el proyecto de cuentas, ya que no ha sido facilitado en el formato oportuno en un claro intento de bloquear la labor constitucional de oposición. Cabe recordar que en el Grupo Municipal Socialista cada concejal vive de su trabajo y, por tanto, dispone de menos tiempo que los concejales liberados de Vecinos y PP para fiscalizar las cuentas, a la vez que tampoco dispone del equipo técnico que integra el Ayuntamiento para la elaboración del presupuesto", indica el comunicado. «La arrogancia y el desprecio constante con el que Vecinos y PP tratan a los más de 3.000 llaniscos a los que representamos es intolerable en democracia», dijo el concejal Óscar Torre. "El mismo que participó en la Comisión de Cuentas del pasado miércoles y en la que el bipartito dio apenas un día y medio a los socialistas para examinar todos los documentos del Presupuesto para 2024 y rechazó cualquier intento de diálogo con los ocho concejales socialistas", añade la nota.