El Pleno del Ayuntamiento de Llanes, aprobó ayer, en sesión extraordinaria, el que era el único punto del orden día: la aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio de 2024, con un montante de 27.923.000 euros. Los votos de la coalición de gobierno –Vecinos por Llanes y PP– fueron suficientes para dar el visto bueno a las cuentas del año próximo. El PSOE, en la oposición, votó en contra. Los socialistas habían presentado antes de la convocatoria plenaria un escrito en el que instaban al alcalde a suspender el Pleno por considerarlo ilegal. El grupo municipal de izquierdas que lidera Antonio Trevín respaldaba su propuesta en el derecho a poder consultar toda la documentación sobre las cuentas, algo que, aseguraron, "no fue posible". Además presentaron 21 enmiendas que "no están reflejadas en el presupuesto" y que , a su juicio, "son fundamentales para los residentes en la localidad".

El pleno comenzó con la intervención del alcalde, Enrique Riestra, que cedió la palabra al portavoz del PSOE para la lectura y posterior votación de cada una de las enmiendas presentadas. Tras ser rechazadas en su totalidad, con los votos en contra del PP y Vecinos Por Llanes, el concejal de Hacienda, Xuan Valladares, procedió, en una intervención que duró 10 minutos, a reseñar los números de las principales partidas presupuestarias.

Tras las palabras de Trevín, en un discurso en el que declaraba "la total incompetencia del equipo de gobierno y la manera de actuar totalmente autoritaria del alcalde", el portavoz socialista echó en cara al primer edil "no haber convocado una junta de portavoces" y volvió a reafirmarse en la "ilegalidad del pleno".

Riestra indicó que "la junta de portavoces es una figura que nunca ha existido en el consistorio, por tanto, no se puede convocar algo que no existe". También le dio la palabra a la secretaria del pleno, quien aseguró que el pleno "había sigo convocado siguiendo todas las condiciones legales y, además, se le había dado toda la documentación referente al Pleno al concejal Óscar Torre, por tanto, no había motivos para su anulación o aplazamiento".

Trevín denunció que el bipartito incumple sus compromisos presupuestarios. En palabras del portavoz socialista, las cuentas de este año preveían una inversión de 7.9 millones de euros, "de los que solo se han gastado 1.3, apenas el 16,45 por ciento. No son capaces ni de gastar una parte importante de lo que presupuestan. Lo que demuestra lo que reiteradamente decimos: su escandalosa incompetencia".

A juicio del líder de los socialistas llaniscos, la inversión social del Ayuntamiento "tiene una calificación de pobre. Han disminuido a la mitad, en solo dos años, la inversión social por habitantes. De 55,3 euros por habitante en 2022 a 28,6 este año. ¿Cómo van a atender dignamente a los dependientes? No es por falta de personal, es por presupuesto insuficiente", criticó Trevín.

"Esta es una aprobación provisional de un presupuesto que tendrá que pasar rigurosos exámenes jurídicos antes de su aprobación definitiva. Los socialistas seguimos defendiendo que se han inculcado nuestro derecho a la información y lo defenderemos en ámbitos administrativos y judiciales, si es necesario", señaló Trevín.

El equipo de gobierno, por su parte, presentó un proyecto presupuestario "que aumenta tanto los ingresos como los gastos del ejercicio anterior", basado en "la sintonía y el buen entendimiento entre los dos socios de gobierno".

Entre las actuaciones destacadas para el próximo mandato municipal se señalan un plan de bacheado para las carreteras de competencia municipal y un plan de hormigonado para la mejora de pistas ganaderas.

En el capítulo de inversiones, de más de 6 millones de euros, destacan la rehabilitación del edificio Cinemar (4,6 millones) y los nuevos tramos de la macrotraída de aguas a Posada (1,2 millones).