El Principado ensayará en el puente de diciembre un plan piloto de subida a los Lagos con 2.700 plazas diarias

El Principado ensayará en el puente de diciembre un plan piloto de acceso a los Lagos de Covadonga, que ofertará 2.700 plazas diarias con nueve horarios de salida de Cangas de Onís y otros nueve de bajada desde la vega de Enol, entre los días 2 y 10 del próximo mes de diciembre. En esa fecha quedará prohibido el uso del vehículo privado entre Covadonga y los Lagos. Una de las principales novedades de este modelo, que el Principado pretende que sirva de ensayo para el próximo año, es que no se cruzarán en ningún momento autobuses que suban y bajen, ya que se organizarán convoyes de un único sentido, tanto para el ascenso como para el retorno a Cangas de Onís. El viceconsejero de Infraestructuras y Movilidad, Jorge García, ha explicado los detalles de este plan piloto tras reunirse con representantes del ayuntamiento de Cangas de Onís, parque nacional de los Picos y de la Dirección General de Tráfico (DGT). Uno de los objetivos de este nuevo plan es evitar accidentes de tráfico como el ocurrido el pasado 31 de julio, cuando un autobús se salió de la calzada y volcó después de cruzarse con otros vehículos.

“Nos va a servir de programa piloto para el nuevo plan de los Lagos de cara al año 2024, con cambios sustanciales”, ha comentado Jorge García, en tres líneas: “la mejora de la infraestructura, la mejora de gestión de medios digitales de la DGT para los controles de accesos y la mejora de la operativa de transporte del plan de acceso a los Lagos de Covadonga”.

Otra de las iniciativas novedosas de este plan piloto consistirá en que la totalidad de los billetes serán de venta anticipada, a través de los diferentes canales (página web de Alsa, taquillas y agencias de viaje). Cada billete tendrá un horario de subida y otro de bajada, con un tiempo de estancia estimado con una media de 2-3 horas entre uno y otro. “Pero los usuarios van a poder elegir la hora de subida independientemente”, añadió García. Otra de las novedades consistirá en la diferenciación de los viajes al santuario de Covadonga y a los Lagos: habrá 26 frecuencias diarias, desde las siete y media de la mañana hasta las siete de la tarde, en temporada baja, entre Cangas de Onís y Covadonga con salidas cada media hora, mediante servicios lanzadera y el servicio especial a los Lagos de Covadonga, con salida en Cangas de Onís y las paradas habituales, con nueve horarios de subida y otros nueve de bajada. “Se organizarán convoyes de subida y de bajada, que no se van a cruzar en ningún momento por la carretera. Es decir, la gente podrá elegir entre nueve ventanas de subida, desde la primera salida a las 8 de la mañana hasta la última, que será a las cuatro de la tarde, pues estamos en temporada baja; y la vuelta, con la primera salida en los Lagos a las once de la mañana y la última a las siete de la tarde”, ha detallado Jorge García sobre una operativa que garantiza que “no se produzcan cruces de autobuses, pues se organizan convoyes de subida para la ida y de bajada para la vuelta”.

Los servicios discrecionales, como autobuses que prestan servicio fuera del plan de los Lagos para, por ejemplo, excursiones y otras actividades, “podrán acomodarse a estas ventanas de subida y bajada, previa solicitud al Parque”. Como ya es habitual, durante los días que está operativo el plan, en este caso del 2 al 10 de diciembre, no se podrá acceder a la carretera de los Lagos en vehículo privado, salvo que cuente con una autorización para, por ejemplo, el acceso a pastos. El viceconsejero Jorge García ha adelantado que los establecimientos hosteleros no podrán disponer de ese permiso para sus clientes y ha confirmado, además, que el acceso en bicicleta no estará a sujeto a ninguna restricción.