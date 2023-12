Luces, mercadillos navideños, atracciones infantiles... Llanes se engalana para recibir Navidad con numerosos atractivos y actividades para vecinos y visitantes. Entre las muchas opciones para disfrutar de estas fechas especiales, el Ayuntamiento llanisco junto a la Asociación de Comerciantes de Llanes (Llanescor) propone una ruta de belenes por la villa. Un recorrido cultural y artístico con un total de diez exposiciones completamente distintas entre sí colocadas en siete puntos estratégicos.

Cuatro de estos belenes se ubican en la Casa Municipal de Cultura, en la calle Posada-Herrera, abiertos al público en horario de 17:00 a 20:00 horas. Destaca entre ellos nacimiento clásico que alberga más de 70 piezas de diversos tamaños en un impresionante escenario de 60 metros. No solo presenta distintas construcciones y figuras, sino que también incluye movimientos y cambios de luz, proporcionando al espectador una experiencia más inmersiva.

A su lado, se muestra un belén napolitano, con piezas de anticuario ambientadas en el siglo XVII, ofrece una visión más costumbrista con escenas de la vida cotidiana. Ambos forman parte de la colección de Raúl Herrero, miembro de Llanescor, promotor de esta iniciativa y coleccionista de belenes, quien ha trabajado intensamente en su puesta a punto: “Me ha llevado prácticamente todo el año montarlos. Para hacer estos belenes tienes que hacer de todo, ser electricista, carpintero... El más impactante diría que es el napolitano a nivel artístico y visual”, señala.

En el mismo espacio, Herrero también presenta un nacimiento al estilo sevillano que destaca por una representación detallada de la Virgen, San José y el niño Jesús, rodeados de angelitos. Sobresalen detalles como los tejidos de sus ropajes, la estructura arquitectónica que los rodea y las pestañas de pelo natural con la que cuentan las figuras. Finalmente, el último belén de la Casa de Cultura, muestra una pequeña maqueta que exhibe la escena del pesebre.

Siguiendo la ruta, el visitante puede acercarse a la Basílica de Nuestra Señora del concejo, en la plaza Cristo Rey, que presenta un peculiar nacimiento parroquial. Es uno de los pocos en los que el niño Jesús aún no se encuentra encamado en la escena, siguiendo fielmente la tradición: “Es muy tradicional. Hasta que no nazca el niño, el 25 de diciembre, no se pondrá la figura”, explica Alejandro de la Borbolla, “a mí es el que más me gusta, por sus figuras, la forma de las rocas...”, apunta Amalia Ruiz Mijares.

Más adelante, el recorrido continúa por la capilla de Santa Ana, que presenta un típico belén marinero con una barca y sus remos, y las de los tres bandos de Llanes, que reflejan su propia personalidad. La ermita de La Guía cuenta con un gran misterio antiguo en el que cobran vida figuras como San José, la Virgen María y la mula, el buey flanqueados por un pastor y un músico, todos a la espera del nacimiento de Jesús, pieza que aún no se ha colocado.

En la capilla de La Magdalena, se muestra un Olot con personajes imprescindibles entre los que destacan los tres camellos de los Reyes Magos. Finalmente, el bando de San Roque ha optado por una imagen de gran tamaño de un niño Jesús vestido con el traje verde característico de “sanroquín” rodeado de dos ramos de siemprevivas, la flor típica del colectivo: ”Están todos muy guapos. Hay cada uno que pueda tener su competencia entre los bandos, pero a mi me gustan todos”, apuntó Francisco Balmori. “Los belenes aportan mucho a la Navidad de la villa”, señala Federico García.

El recorrido termina con el tradicional belén del puente de la villa que se recupera después de que el año pasado no se instalara. La escena, que cuenta con numerosas figuras de estilo clásico, se encuentra ubicada en una caseta de madera junto a la emblemática menina llanisca y frente a un gran árbol de Navidad: “Es un entorno especial para poner un belén, queda muy vistoso”, expresa Rosa Collado.