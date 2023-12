El patronato del parque nacional de Picos de Europa decidió ayer, a petición de los alcaldes con territorio dentro del espacio protegido, retirar el estudio elaborado por la oficina técnica de Europarc-España sobre la regulación de acceso a la zona de los lagos de Covadonga, que los autores consideran afectado por "continuos episodios de masificación".

Los alcaldes presentes en la densa reunión telemática, que duró tres horas, solicitaron que el asunto se retirara y fuera en todo caso debatido en una futuro encuentro ya presencial. Aún reconociendo que el informe técnico del que LA NUEVA ESPAÑA se hizo eco en exclusiva la pasada semana "es un buen trabajo", ediles consultados ayer por este periódico señalaron que "no está clara la idoneidad de algunas de las soluciones que plantea" y "no tiene en cuenta aspectos como el de la propiedad de los terrenos, que podría generar conflictos".

También se quejaron, no sólo los alcaldes sino también representantes de otras entidades que forman parte del patronato, de que el estudio no dispone de memoria económica "y por tanto no se dice quién tiene que pagar el coste de las actuaciones que se proponen". Al tiempo que señalaron que el año en que se hizo el informe, el 2022, "fue un año extraño, en pandemia, y todos sabemos que en esa época la gente salió en estampida a los espacios naturales, por lo que los datos de visitantes pueden estar inflados por ese motivo".

Los autores del informe señalan que "un enclave como los lagos de Covadonga, en el corazón del parque nacional de los Picos de Europa, no puede soportar una afluencia de hasta 7.550 visitas al día (registrada el 5 de agosto de 2021), generando continuos episodios de masificación, que ocasionan insatisfacción del público visitante, inseguridad y posible afección a los recursos naturales. Corremos el riesgo de convertir el espacio protegido en un parque periurbano, donde todo vale".

Para ellos reclaman "reducir de forma drástica la afluencia de visitantes" a uno de los entornos más destacados del espacio protegido que comparten las comunidades autónomas de Asturias, Cantabria y Castilla y León.

Por otra parte, los miembros del patronato fueron informados de los trámites para la aprobación del plan rector de uso y gestión del parque nacional, que acumula sucesivos retrasos y también se dio cuenta del presupuesto del espacio protegido para el año próximo. Según pudo saber este periódico, el alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González, del PP, voto en contra de la propuesta presupuestaria para 2024 al no estar incluida partida alguna para el arreglo de la deteriorada carretera de entre lagos. A la financiación de esa obra muy demandada por el Ayuntamiento cangués se había comprometido la Administración regional.