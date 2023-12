Infiesto, capital del concejo de Piloña, será salida de una de las etapas de la Vuelta Ciclista a España del próximo año 2024. Así se acordó y se anunció el pasado martes tras la presentación del trazado oficial de la competición en Madrid, a la que acudió el alcalde piloñés, Iván Allende y el concejal de Deportes, Emilio Tuya.

La competición, que arrancará en Lisboa el 17 de agosto, contará con tres etapas en el país vecino antes de llegar a España, pasando por nueve comunidades autónomas, entre ellas Asturias. En el Oriente los ciclistas atravesarán varios concejos, siendo la capital piloñesa punto de partida de una de las etapas, el domingo 1 de septiemnbre.

El alcalde de Piloña se mostró muy contento y orgulloso de poder albergar esta oportunidad: "Es algo muy importante tanto para Asturias como para Piloña. Es un honor por la visibilidad que nos da, ya que es una carrera de ámbito nacional pero seguida internacionalmente. Creo que va a ser un elemento de difusión para nuestro municipio y de actividad económica durante esos días", apuntó.

Se trata de la primera vez que Infiesto se marca como salida de etapa de esta competición deportiva nacional. El alcade aún no confirma datos concretos del lugar desde donde saldrán los corredores, pero asegura que se encuentran trabajando en ello: "Ya ha pasado en diferentes ocasiones por Infiesto, como este año, pero no es lo mismo que pase por la localdiad que ser la salida con todo lo que significa de promoción, organización y actividad. No me atrevo aún a confirmar una información más concreta hasta tener todos los datos técnicos, pero está claro que vamos a tener que cerrar la villa prácticamente al completo", concreta.