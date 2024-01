Crítica sin contemplaciones del alcalde cangués al parque de Picos de Europa: "Nos avergonzamos de él, no funciona"

"Tendríamos que sacar pecho y estar orgullosos de aportar terrenos al parque nacional de los Picos de Europa, pero no lo estamos. Al contrario, nos avergonzamos del parque nacional y de la gestión realizada en los últimos años. El Parque no funciona". El último patronato del parque nacional de los Picos de Europa, celebrado por vía telemática el pasado 20 de diciembre, dejó muy descontento al alcalde de Cangas de Onís, José Manuel González Castro (PP). No por las inversiones anunciadas para su concejo en el presupuesto de este año, que cosecharon su aplauso, pero sí por el intento de los rectores del espacio natural protegido de "colar" y "aplicar" las conclusiones del informe sobre la capacidad de acogida de los lagos de Covadonga, encargado por Parques Nacionales: "Pretendían obligarnos a votar. Querían que firmáramos un cheque en blanco, algo inaudito en democracia", clamó el regidor.

Su explicación se centra en que el informe, que él ya había solicitado en julio, fue entregado a los ayuntamientos apenas unos días antes del patronato, por lo que no dio tiempo a examinarlo en profundidad. De tal manera que los alcaldes no sabían a ciencia cierta qué medidas se pretendían respaldar. El informe, que LA NUEVA ESPAÑA ha ido desgranando en las últimas semanas, sugería medidas como reducir el número de visitantes a los lagos o vallar parte de las orillas del Enol y La Ercina. La presión de los alcaldes, apoyados por el Gobierno del Principado, logró retirar del orden del día la decisión sobre el informe, para dar tiempo a que sea examinado. "Desde el Ayuntamiento de Cangas de Onís siempre fuimos muy críticos con la gestión del parque nacional. De hecho, fuimos los únicos que votamos en contra del plan actividades de 2023", apuntó González Castro, que puso un ejemplo de esa presunta mala gestión: "En 2023 no hubo subvenciones al área de influencia del Parque nacional. Mientras nuestros vecinos (cántabros y leoneses) que se benefician de esa ayuda, el Principado no llegó a realizar la convocatoria". El alcalde cangués tiene "muy claro" que los ayuntamientos son "los dueños de los terrenos del parque nacional", pero "parece que somos los que menos pintamos. Deberían contar con nosotros para cualquier proyecto iniciativa, incluso tenemos que ser una pieza importante en la gestión diaria del espacio protegido". Más quejas: la "sinrazón" de que no se atiendan las necesidades de los pastores, ganaderos y elaboradores de queso Gamonéu, que son "los verdaderos valedores del parque nacional", y que primen más los intereses "de los grupos ecologistas". Su conclusión: "El parque nacional no funciona. Siempre estuvimos dispuestos a trabajar, colaborar y aportar en la gestión, pero se nos tiene como los hermanos pequeños, no contamos para nada", protestó el alcalde cangués, que será el representante de los alcaldes en el comité de gestión del Parque, mientras que el regidor cabraliego, José Sánchez, será suplente.