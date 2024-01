Esta es la propuesta del alcalde de Ribadesella para rebajar la velocidad en las travesías de la carretera a Llanes

El alcalde de Ribadesella, Paulo García (PP), solicitó ayer al consejero de Fomento, Alejandro Calvo, la aplicación de medidas para rebajar la velocidad en las travesías de la carretera AS-379 (antigua AS-263), que une las villas llanisca y riosellana. El regidor, en concreto, planteó la posibilidad de colocar badenes del tipo denominado "paso de peatón sobreelevado", aunque matizó que le gustaría que fueran "no tan pronunciados" como los que ya existen en algunas localidades por las que discurre la vía, sino "más tendidos".

Paulo García explicó que los principales problemas se observan en la localidad de Camangu, donde existen señales de limitación de velocidad a 50 kilómetros por hora que muchos conductores no respetan, lo que ha provocado ya "varios sustos". Todo ello pese a que "a veces se pone el radar en esa zona". Otra travesía en la que algunos usuarios no respetan la limitación de velocidad es la de Toriellu. Y ocurre más de lo mismo en el barrio de La Venta’l Revés, en Cuerres, y en la zona de Oreyana, en Collera. En la AS-379 ya existen este mismo tipo de badenes en varias travesías del concejo de Llanes; en concreto, en las de Cardosu, Villah.ormes y Naves. También hay desde hace años badenes de otro tipo, los denominados "de sección transversal trapezoidal", en la localidad de Nueva. Finalmente, no hay badenes en las travesías de Belmonte, Posada, Quintana, Valmori (Balmori), Celoriu y Po (Poo), todas ellas localidades llaniscas.

Cerca de Oreyana, en las inmediaciones del campo de fútbol de Ribadesella, el regidor expuso otro "problema": existe una zona de la AS-379 por la que cruzan a menudo, y muchas veces de noche, más de un centenar de niños y jóvenes de la Escuela de Fútbol Base, que se acercan al terreno de juego a pie desde la capital del concejo para entrenar. El Alcalde planteó la conveniencia de habilitar en ese lugar un paso de cebra, una acera o una senda. "Es un tramo de apenas 50 metros, sin iluminar, en el que existe serio peligro", resaltó Paulo

Hubo más demandas municipales aprovechando la visita de Alejandro Calvo a Ribadesella. Una de ellas, el arreglo de las casetas de los marineros, situadas en una zona en la que hace unos años se rellenó el muelle hueco: "Debió pisar y en algunas casetas hay grietas en las que cabe una mano", relató el Alcalde, que destacó el temor de los pescadores a que las casetas se vengan abajo, lo que provoca que muchos de ellos tengan sus utensilios de pesca en el exterior. Calvo comentó la posibilidad de impulsar este proyecto aprovechando fondos de cooperación. Asimismo, Paulo García pidió rellenar la única zona del muelle que sigue hueca (el resto se rellenó en diferentes fases), bajo la Oficina municipal de Turismo. El proyecto ya está hecho, pero la Consejería debe ahora actualizar los precios, antes de sacarlo a licitación.

Relacionado también con el puerto, aunque en este caso el deportivo, Paulo García solicitó la reparación de una zona del espigón que quedó dañada hace unos ocho años, lo que provoca que una baliza esté cayendo. Expuso además la conveniencia de trasladar a la zona del puerto deportivo, en la margen izquierda de la ría del Sella, todas las embarcaciones no pesqueras, ya que algunas atracan en la zona del paseo Princesa Letizia.

Lo que sí prometió el consejero de Fomento fue que este mismo año, si es posible antes de Semana Santa, comenzarán las obras para reformar la rula de Ribadesella, que obligarán a invertir 501.770 euros. Es una antigua demanda de los pescadores, y los armadores, así como del Gobierno local, ya que el edificio presenta un estado muy deficiente: "Se nos cae a pedazos". El proyecto permitirá recuperar el exterior del inmueble y corregir problemas de humedad, especialmente en la cubierta. Los trabajos durarán 5 meses.

Calvo prometió también que la mejora de la carretera Torre-Collía, que une los concejos riosellano y parragués, comenzará este año. Supondrá una inversión de 1,6 millones de euros.