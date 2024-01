"Palomo", un perro con suerte: así es el can que cayó a un pozo de 20 metros en Llanes y salió ileso

El pasado 6 de enero los bomberos de Llanes ejercieron de Reyes Magos al rescatar a un perro que se había caído a un pozo en el monte de La Malatería, en el concejo llanisco.

"Palomo", que así es como se llama el can, se encontraba con su dueño y otros perros cazando jabalíes a la altura del Cuetu Meré, cuando se toparon con un ejemplar al que le faltaba una pata. El animal, siguiendo su instinto, corrió tras de él y ya no regresó: "Perdí la señal del GPS que ‘Palomo’ llevaba en el collar, así que fui en su búsqueda. Le sentía ladrar a lo lejos, pero no podía verlo, hasta que vi el jabalí que estaba junto a un pozo, y el perro atrapado dentro", cuenta su dueño, Juan Díaz, vecino de Riocaliente.

El pozo, de más de 20 metros de profundidad, supuso un desafío inesperado para Juan, quien, a pesar de sus esfuerzos por tratar de liberar al perro, no lo consiguió. Fue entonces cuando, desesperado, recurrió a los bomberos, que, con una rápida intervención, lograron rescatar a "Palomo" dos horas y media después del accidente.

Solo un susto

Afortunadamente, todo quedó en un susto, y el perro salió del pozo totalmente ileso. "Pensé que iba a estar fastidiado porque cayó de una altura considerable, pero no tiene ningún rasguño. De hecho, si no lo hubiera atado cuando le sacaron, habría salido corriendo otra vez tras el jabalí", explica el dueño.

Un perro con suerte y de raza Grifón Astur-Cántabro, que ya desde cachorro tuvo algo especial: "Fueron ocho hermanos y todos salieron rubios, salvo uno que era negro y este que salió blanco, con las orejas negras y el de pelo más fino de la camada", cuenta su dueño. "Palomo", que ahora tiene tres años, llegó a la vida de Juan como un regalo especial de un amigo el año pasado, tras la pérdida de uno de sus queridos perros. Su curioso nombre procede, explica,de una tradición en el mundo de la caza: "Es muy común en los perros cazadores de color blanco, hay varios que se llaman así". Desde su llegada, "Palomo" pasa sus días con otros tres perros en una finca de media hectárea de Llanes en la que vive suelto, feliz y en buena compañía.

Este sahueso rastreador de carácter sociable tiene una personalidad "activa y obediente", su dueño también lo define como un perro "juguetón y cariñoso aunque también territorial y dominante". "Es buen perro, aunque a veces se le cruzan los cables, como cuando se fue detrás del jabalí", rememora Juan Díaz, entre risas.