Rechazo vecinal al complejo educacional de Celoriu: "Carece de interés público"

La Agrupación de Vecinos y Amigos de Llanes (AVALL) ha dicho "no" al proyecto "Peredi Lab" que pretende implantar un complejo dotacional educativo en tres parcelas no urbanizables de interés agroganadero de la localidad de Celoriu. El colectivo alegado contra el plan especial de esa actuación urbanística privada, al considerar que la documentación presentada por la promotora no garantiza el uso "cultural-educativo", y tampoco su "vinculación al medio rural".

El proyecto señala que los usuarios de la instalación serán principalmente estudiantes, científicos y artistas, así como "personalidades", sin que, según AVALL, "en modo alguno se justifique, con el correspondiente estudio de mercado, la existencia de una demanda de esa actividad en Llanes, ni tan siquiera en Asturias". "Más bien al contrario lo que se desprende de la documentación sometida a información pública es que, sobre la base de un teórico uso dotacional, en realidad se pretende llevar a cabo un uso residencial, con la construcción de complejo residencial-hotelero en un lugar privilegiado, por su naturaleza y características", añade el colectivo llanisco. La alegación de AVALL incide en la "cuantiosa inversión a realizar" más de 10 millones de euros, que "solo puede amortizarse mediante el alquiler de las residencias e instalaciones a través de la actividad turística, resultando esta ajena al uso cultural-educativo que se alega por la promotora". AVALL subraya que en el estado actual de elaboración del plan general de ordenación de Llanes (PGOLL), pendiente de aprobación provisional, "no concurre el interés público necesario para aprobar previamente un plan especial como el que nos ocupa, máxime tratándose de un instrumento de desarrollo del planeamiento general del concejo". Por todo ello, solicita que se suspenda la tramitación de la aprobación del plan especial mientras no sea aprobado definitivamente el PGOLL. "Peredi Lab", promovido por una emprendedora con raíces llaniscas y vinculada al ámbito académico estadounidense, es según la promotora una "iniciativa pionera que fomentará la colaboración entre científicos y artistas, explorando disciplinas que abarcan desde las artes y las ciencias hasta las tecnologías y la ecología". El proyecto recoge que el complejo albergará una residencia institucional, áreas de trabajo, espacios para exposiciones y conciertos, estudios destinados a científicos y artistas, cabañas para estudiantes, e incluso una nave ganadera. El plan especial fue aprobado inicialmente por el Gobierno local, tras obtener informes positivos de sus servicios técnicos y jurídicos, al juzgarlo adecuado a la normativa urbanística vigente en Asturias (Llanes carece de planeamiento municipal, al haber anulado los tribunales todos los aprobados por el Ayuntamiento). Además, según el equipo de Gobierno, está respaldado por la Universidad de Oviedo y permitiría "desestacionalizar el turismo". El rechazo de AVALL se une al de Izquierda Unida (IU), que considera que el proyecto es la "tapadera de un complejo turístico".