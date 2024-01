Profeta en su tierra. Manuel Antonio Longo Tarapiella (1975, Cangas de Onís), recogió en la tarde de este jueves, 18 de enero, el premio a la Trayectoria Deportiva en la Gala del Deporte de Cangas de Onís tras una exitosa y dilatada carrera en el mundillo del futbol de este país. Iniciado en categoría cadete en el Cánicas AC, después de pasar por el juvenil de la Deportiva Piloñesa daría el salto a Mareo, al filial del Real Sporting de Gijón.

Quizás sus mejores años en el balompié los disfrutó en clubes punteros de la entonces Segunda División B (Caudal, Talavera, Universidad de Las Palmas, CD Amurrio y UP Langreo). También defendió los colores del CD Siero, CD Lealtad y CD Llanes, entre otros equipos. En la actualidad dirige como técnico al alevín B del Cánicas AC y mata el gusanillo, a sus 48 años de edad, como integrante del plantel de la categoría de veteranos de la Deportiva Piloñesa, vigente campeón de Asturias la pasada campaña.

"Fue una gran sorpresa recibir ese galardón y como es lógico me hizo mucha ilusión por ser un reconocimiento de tu ciudad y vecinos. Así que estoy muy agradecido a las personas que pensaron que yo podría ser merecedor de este premio", comentó Longo a LA NUEVA ESPAÑA.

El galardonado quiso dedicar el premio recibido "a la familia en general, y a Mariela –su esposa- que siempre me ha apoyado a pesar de estar fuera mucho tiempo y no disfrutar la juventud como sería lo normal. Especialmente, hay una persona a la que nunca le he dado las gracias y es mi padre –Antonio Longo Ferrero, que fue presidente del Cánicas AC en su época en Tercera División–. Me alegro mucho por él, pues, es quien más me ha animado y ayudado desde pequeño, por no hablar de todos los sacrificios que hizo en muchos sentidos, para que pudiera disfrutar de lo que más me ha gustado hacer desde que tengo recuerdo y aún hoy lo sigue siendo… ¡jugar al fútbol!", añadió.

Otro de los premios importantes de la Gala del Deporte, desarrollada en el Aula del Reino de Asturias, a la que asistió la directora general de Actividad Física y Deporte, Manuela Fernández, fue el reconocimiento a la Promoción y Valores del Deporte, recayó en esta edición en la organización de la Kangas Mountain, liderada por Antón Díaz, una prueba de carrera por montaña que en solo una década se ha ganado un más que merecido prestigio en el calendario hasta convertirse en una de las mejores del actual panorama deportivo "con participación de campeones regionales, nacionales, europeos y mundiales, así como de cientos de aficionados a las carreras por montaña.

Todo ello, con el valor añadido de ser una organización totalmente local, con una idea gestada y desarrollada en Cangas de Onís", a juicio del jurado que otorgó esa distinción. Aún más, dentro de lo más de un mes, el 2 de marzo, con motivo de la undécima edición, ya se alcanzó el cupo máximo de participantes, con 2.200 inscritos. Todo un récord.

Asimismo, en la Gala del Deporte de Cangas de Onís, presidida por el alcalde José Manuel González Castro; el concejal responsable del área de Deportes, Agustín García; y el director-gerente del Patronato Deportivo Municipal, José María Prieto Moro, entre otras autoridades y personalidades, se concedió una Mención Especial del Tribunal a los empleados del equipo municipal de Obras y Servicios, capitaneado por el jefe de personal, Luis Cortina.

Distinción producto del "esfuerzo y colaboración de un equipo de trabajadores municipales, del que casi nunca nos damos cuenta (desbroce de sendas y caminos por los que discurre la prueba deportiva; transporte de vallas, arco hinchable, pódium...; limpieza de zonas de salida y meta; adaptación de espacios públicos y mobiliario urbano; etc.). Tareas que, en muchas ocasiones, no están dentro de sus funciones como operarios municipales, pero que asumen de forma colaboradora y con ánimo de aportar", se destacó.

Entre los numerosos premios que se entregaron a lo largo de la Gala de Cangas de Onís, aparte del reconocimiento a los mejores deportistas del año de los clubes locales e incluso de otros deportistas que no compiten con clubes cangueses, aunque son propuestos por el propio Tribunal, también cabe reseñar los correspondientes a patrocinadores y colaboradores, en este caso concreto Jaire-Aventura, sponsor del Club La Brújula de Orientación: Asesoría Martínez del Valle y Caja Rural de Asturias, del Club Cangas de Onís Atletismo; y Cangas Aventura, del Club Sirio-La Llongar.

La relación completa de premiados es la siguiente:

1.–Premio Reconocimiento a la Promoción y Valores del Deporte: Carrera por Montaña Kangas Mountain.

2.–Premio Reconocimiento a la Trayectoria Deportiva: Manuel Longo Tarapiella.

3.–Premio Mención Especial del Tribunal: Trabajadores del Equipo Municipal de Obras y Servicios del Ayuntamiento de Cangas de Onís.

4.–Premios Reconocimiento al Patrocinador-Colaborador:

–Patrocinador del Club La Brújula de Orientación: Jaire Aventura

–Patrocinadores del Club Cangas de Onís Atletismo: Asesoría Martínez del Valle y Caja Rural de Cangas de Onís

–Patrocinador del Club Piraguas Sirio-Llongar: Cangas Aventura

5.–Premio: Reconocimiento a los Mejores Deportistas del Año:

5.1.–Deportistas del Club Voleibol Cangas de Onís:

–Equipo alevín del C. P. Reconquista: Cristina, Irene, Mariana, Alanah, Amelia, Maeva, Maeve y Jimena.

–Equipo alevín de vóley playa del C. P. Reconquista: Cristina, Irene, Mariana, Alanah, Amelia y Jimena.

–Equipo alevín del Club Voleibol Cangas de Onís: Cristina, Irene, Mariana, Alanah, Amelia, Maeve y Jimena.

–Equipo benjamín del C. P. Reconquista: Celia, Sara, Ángel, Ariadna, Nerea y Eire.

–Equipo benjamín masculino del Club Voleibol Cangas de Onís: Adrián Ariza, Adrián Iglesias, Mateo, Carlos, Ángel, Aner y Daniel.

–Pareja cadete femenina del Club Voleibol Cangas de Onís: Sofía Alonso Alonso y Adela Rodríguez Bustio.

–Sofía Alonso Alonso.

–Pareja alevina Femenina de voley playa del Club Voleibol Cangas de Onís: Jimena Martínez Trespando y Mariana Quirós Poo.

–Equipo minibenjamín del C. P. Reconquista: Emma, Olaya, Paula, Ana, Anais y Mauro.

–Pareja alevina femenina del Club Voleibol Cangas de Onís: Cristina MárquezBáezz E Irene Fernández Laria.

–Equipo de vóley playa cadete del Club Voleibol Cangas de Onís: Sofía, Adela, Lucía, Irene, Elena y Cristina.

5.2.–Deportistas del Club Piraguas Sirio-Llongar:

–Elba Suárez Fuentes

–K2: Ángel Daniel Somoano Fernández y Domingo Falagán del Río.

–Abel García Cimentada.

–Luis Amado Pérez Blanco.

–Carla Corral de Coro.

5.3.–Deportistas del Club Tiro Olímpico Cangas de Onís:

–Alberto García Cachafeiro

–Antonio Fuente Cardín

–Cristian Alonso Martínez

–Darío Solana García

–Eduardo José López Álvarez

–Florentino Cardín Abril

–Juan Ignacio Tarapiella González

–Juan José Álvarez García

–Román Enrique García Coro

–Javier Remis Hurlé

5.4–Deportistas del Club Cangas de Onís Atletismo:

–Equipo Sub-12 del C.P. Reconquista-Club Cangas de Onís Atletismo: Emilio, Pedro, Ángel, Marco, Rodrigo, Luis y Dobra.

–Cristofer Fernández Laria.

5.5–Deportistas del Club La Brújula-Jaire de orientación:

–Bruno Gómez Menéndez

–Abril Ibáñez Cuevas

–Mario Suárez Álvarez

–Maripaz Álvarez Velicia

–Nélida Cuevas León

–Paula Ibáñez Cuevas

5.6–Deportistas del Grupo de Montaña Peña Santa:

–Equipo de Barrancos: Javier Martínez Núñez y Mario Fernández Peña.

5.7–Deportistas de Cangas de Onís, que no compiten con clubes deportivos locales, propuestos por el tribunal:

–Edén Álvarez de Diego.

–Marta González García

–Ricardo Ortega Rodríguez

–Borja Martínez Rodríguez

–Blanca Prada Blanco

–Laura González Gutiérrez

–Brandon Alonso Álvarez

–Alberto Plaza Sagredo.