Cómo controlar la ruta del Cares: las medidas que plantea el estudio que pide poner cupo diario de senderistas

"La actual imagen que se ofrece a los visitantes en las entradas a la senda del Cares, tanto por Caín (León), pero, sobre todo, por Poncebos, en Cabrales, no es acorde con los estándares de calidad y de prestación de servicios que se espera de un parque nacional". La frase figura en el estudio sobre la capacidad de acogida de la popular ruta asturleonés, encargado por el parque nacional de los Picos de Europa y al que ha tenido acceso LA NUEVA ESPAÑA. Por todo ello, los autores del informe, partidarios de poner un cupo diario de 1.078 senderistas en verano y menos el resto del año, juzgan "necesario" acondicionar áreas de acogida de visitantes y controles de accesos. Uno de los objetivos es acabar con la masificación que sufre un paraje que goza de especial protección al pertenecer al parque nacional.

El documento señala que en Poncebos esa área debe estar dotada de "sanitarios portátiles, un punto de agua potable, bancos con mesas (para descansar un breve espacio de tiempo, beber agua, tomar algún alimento y continuar la marcha) y sombra". Estas son, precisamente, algunas de las demandas de los visitantes, recogidas en el informe redactado por Javier Gómez-Limón García y Diego García Ventura, de la Oficina Técnica de Europarc-España-Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los espacios naturales, con la colaboración, en el trabajo de campo (encuestas y censos), de Moisés de La Calle y Guillermo Reguero.

Los autores del estudio sugieren mover de lugar la caseta de información de Poncebos, al considerar que su ubicación actual "no es la idónea". Señalan que debe colocarse a la entrada de la senda fluvial, de frente a la recepción de visitantes, y no como ahora, de forma lateral. Porque su situación actual provoca" que no se vea a las informadoras y que las personas sigan caminando hacía la senda fluvial", apuntan. La ubicación propuesta en el informe debe dejar espacio suficiente para el acceso de los vehículos de emergencia que se dirigen al helipuerto existente en esa zona, añaden.

Controles de acceso

En cuanto al control de acceso, los autores del informe proponen ubicarlo junto al punto de información, a la entrada de la senda. De esta manera, todas las personas que tengan una reserva para acceder a la ruta (como relevó este periódico, proponen establecer un sistema informático de reserva previa) deben mostrar su ticket con código de barras, para ser leído por los informadores-controladores que se dispondrían a la entrada.

Para ello, habría que reformar toda la zona de acceso de forma adecuada, con vallado y control con sistema de escaneo de código de barras, para así ofrecer "un servicio de calidad a los usuarios". El acceso por Caín, según la propuesta recogida en el informe, también se debe acondicionar "de forma adecuada". El actual punto de información en Caín debería mover su ubicación actual "hacía el área con mesas y sombra de entrada a la senda". También deberían instalarse allí sanitarios portátiles y un punto de agua potable, añaden. Esta entrada también debería contar con un sistema de acceso y control semejante al de Poncebos. "Además, el punto de información de Caín debe abrir al público muchos más días de lo que lo hace en la actualidad", resaltan.

"Los gestores de espacios protegidos españoles se han preocupado en los últimos años por desarrollar y aplicar diferentes estrategias de planificación y gestión del uso público. Entre esas estrategias figuran, el control y regulación de usos y accesos a determinadas áreas, la aprobación de planes de uso público, y la acreditación con la Carta Europea de Turismo Sostenible y con la Q de Calidad Turística", apuntan los redactores del documento.

Entre los objetivos de estas estrategias están "aumentar la calidad de los servicios que ofrecen, mitigar los posibles efectos negativos de una afluencia excesiva de visitantes, contribuir a la formación, la educación, la cultura y el ocio de los ciudadanos, y convertirse en un revulsivo económico para las economías locales, principalmente, de las ligadas al turismo de naturaleza", indican.

Sin embargo, son numerosos los gestores que demandan el desarrollo de "instrumentos de gestión más finos, herramientas más aplicadas a sus problemas cotidianos, instrumentos que les permitan establecer medidas proactivas para la conservación de los recursos naturales, manteniendo al mismo tiempo una elevada cota de satisfacción de los visitantes", apuntan.

La ruta pedestre asturleonesa cerrará al público desde la jornada de hoy hasta la del jueves (ambos incluidos). El corte resulta necesario para realizar los trabajos programados de revisión de la Pasarela Martínez, en el paraje La Madama.