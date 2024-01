"El portavoz del PP de Colunga (Javier Brea) no conoce el concejo, no está empadronado en el concejo, no vive en el concejo y no conoce la realidad del concejo. Pasa por el Ayuntamiento una vez al mes, cuando hay Pleno, y ayer (por el miércoles) para sacar una nota de prensa conjunta con el presidente del PP de Colunga (Justino Pérez), que es quien decide la política municipal del PP", señaló ayer el alcalde local, José Ángel Toyos, de Foro. Fue su respuesta a las acusaciones de los conservadores sobre un presunto "vacío de poder" en el Ayuntamiento cuando se ausenta porque no han sido nombrados tenientes de alcalde.

Toyos calificó de "absolutamente falso" que el ayuntamiento esté abandonado, aunque estos días esté en la Feria Internacional de Turismo (Fitur) en Madrid. "En la era digital que vivimos, con el ordenador, que tengo aquí conmigo, tengo acceso a la firma electrónica y contacto con la secretaría municipal, los técnicos y los trabajadores en todo momento. Hay que ir con los tiempos, y no quedarse en la Prehistoria, como pretende el PP", indicó. El Alcalde culpó al PP de la ausencia de vicealcaldes, por haber incumplido "dos veces el contrato firmado para el pacto de gobierno". ¿Motivos? "Principalmente económicos, exigían cobrar el máximo que permite la ley, unas cantidades que Colunga no se puede permitir. Los sueldos tienen que ser justos y acordes con las posibilidades del Ayuntamiento", añadió Toyos. El regidor acusó al PP de "jugar a hundir el barco", en referencia al Ayuntamiento y de "intentar engañar a los vecinos". Negó que haya parálisis municipal y detalló una larga lista de planes y proyectos en marcha: mejoras de caminos, limpiezas y desbroces, ayudas Leader... "Estamos trabajando bien, pese a todo, y los vecinos lo ven y lo saben", remató.