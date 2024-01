Tres ramos para la paz y un centenar de corazones que vibran por y para Bricia. Los vecinos de esta localidad de la parroquia de Posada, en el concejo de Llanes, caen en brazos de la tradición para volcarse con una fiesta que demuestra que aún existe esperanza en el relevo generacional. Niños y mayores salieron un año más a la calle para venerar a la Virgen en su día grande y disfrutar de una jornada de celebración porpular.

Reunidos al mediodía en la casa concejo del pueblo, los vecinos fueron engalanándose uno a uno con la flor del bando, la mimosa, perfumadora el ambiente, entonces condensado por la niebla que acabaría disipándose al paso de las horas. Las ofrendas a la Virgen partieron en dirección a la capilla de la mano de una comitiva que se movía al ritmo de los voladores que disparaban Fernando Herrero y Nacho Ruenes y seguida por la música de la banda de gaitas "Picos de Europa".

Porruanos y aldeanas pasearon con orgullo los tres ramos de roscos de pan dulce y salado por las calles de la localidad llanisca, cortando la carretera nacional y sumando decenas de romeros a su paso. Una multitud variopinta que incluyó jóvenes con móvil en mano, madres y padres cantando, ancianos con bastón, y bebés en carricoche. Es el caso de la pequeña Marina Guerra, que podrá presumir en un futuro de haber participado en su primera procesión con tan solo cuatro meses de vida.

Una fiesta multitudinaria para todos los públicos que necesita, no obstante, una mayor implicación en su organización. Así lo manifiesta Unai Ruenes, único miembro de la comisión de festejos: “Mucha gente echa una mano y se agradece, pero es verdad que falta más gente joven que se anime a participar en la comisión, ahora estoy yo solo”, cuenta.

Con todo, parece que Nuestra Señora de la Paz en Bricia tiene cantera, y de la buena. Lo demuestran los más pequeños de la zona que vienen pisando fuerte y con ganas de mantener este legado cultural y festivo durante muchos años: “Nos gusta mucho esta fiesta, es la mejor de Asturias”, apunta Alonso Gutiérrez. “La celebraremos toda nuestra vida, no se va a perder”, indica Nekane Diez. “Lo que más nos gusta es la hoguera y los bailes. El xiringüelín de Naves es el más difícil pero estamos ya aprendiendo a hacerlo”, señala Luis Manuel Rodríguez.

Emoción y tradición que echaron raices y que algunos llevan en la sangre. A Javier Rozada, vecino de La Malatería, no le costó mucho convencer al joven Luis Manuel para tocar el tambor. Su ilusión es que otros puedan continuar sus pasos en el pueblo del que era su abuelo: “Aunque yo no soy de aquí llevo unos 14 años viniendo a esta fiesta a tocar el tambor. Espero seguir haciéndolo, pero me quedo tranquilo sabiendo que ya tengo aquí un relevo”, destacó con alegría.

Tras la misa y la procesión con la Virgen, tuvo lugar la subasta de los ramos y los bailes regionales que coparían buena parte de la jornada vespertina. Una gran verbena puso el broche perfecto a la fiesta más bonita de Bricia.