"Había zonas peligrosas, veías las rocas, había gente asustada, se caían y les costaba subirse. Y no había nadie controlando el descenso", aseguró Claudia, la joven que iba en la canoa junto a la víctima cuando se produjo el fatal vuelco que hizo que una joven de 14 años, miembro de una conocida familia de empresarios de Madrid, quedase atrapada en una grieta, muriendo ahogada sin que nadie se diese cuenta. En el banquillo se sientan el dueño de la empresa de aventura que hizo la actividad, tres monitores y el responsable del campamento Castillo de Layos de Comillas.

Los testimonios de este martes en el Juzgado de lo penal número 3 de Oviedo, en la segunda jornada del juicio, pusieron de manifiesto que había sido una locura meter a 19 menores sin experiencia en un río de aguas bravas como es el Cares. Hasta los vecinos de Mildón (Peñamellera Alta) tenían miedo de que aquellos descensos terminasen en tragedia, según indicaron los agentes de la Guardia Civil que realizaron el atestado. Las defensas de los cinco acusados tratan de demostrar todo lo contrario, que la actividad era divertida e inocua.

Claudia revivió vívidamente el accidente. "No nos avisaron de que había un rápido peligroso. Llegamos a la roca, vimos a un primer chico que se cayó, y luego nos dimos un golpe contra la roca, volcamos, y nos quedó encima la canoa. Salí y me agarré a la barca. Luego vinieron los rápidos y llegué a una zona más tranquila, donde me ayudaron unos chicos a subir a la canoa. Luego, abajo, no estaba la fallecida, y avisé a los monitores. Pedí que no quería seguir haciendo la actividad, pero no me dejaron", relató.

Luis María, que hizo el descenso con su hija ocho años, confesó haberse visto superado por la experiencia. "Me sorprendió que hubiese que hacer tanta fuerza para manejar la barca, a mi hija no le hubiese dejado hacerlo sola, ni con 12 ni con 14 años", aseguró. La única indicación, añadió, fue "no hacer el tonto, no ponerse nervioso, intentar no golpearse con nada, en caso de vuelco dejarse llevar en línea recta". Acabó exhausto. "Cuando volcamos, lo pasé mal, nos agarramos a la barca y la niña se puso nerviosa porque tragó agua". Cuando se supo que habían perdido a la víctima, "se hizo un silencio importante porque los niños se dieron cuenta de que había pasado algo". "Hasta ese momento habían estado contentos, pero les cambió el ánimo. Si lo hubiese sabido, no lo hubiese hecho, menos con mi hija, no esperaba que iba a ser así", reconoció.

Otro participante, Nicolás, ofreció un testimonio devastador para los acusados. En primer lugar, indicó que les avisaron de la actividad el mismo día por la mañana. No contaba con ella, porque el campamento era de surf. "Me caí y me hice daño en la espalda. Había sensación de peligro, nadie nos advirtió del peligro en la roca donde murió la compañera, no nos dieron instrucciones de cómo pasarla. Un amigo mío cayó y quedó debajo de la canoa un minuto o más. Yo casi no podía ni nadar, de lo que me dolía la espalda. Nos dimos cuenta de que faltaba ella, veinte minutos después de pasar por el Monolito. Risas no había. Nos habíamos echo daño todos", relató. Un desbarajuste muy distinto de la experiencia de hacer rafting en Estados Unidos: "Estuvieron dos días preparándonos en un lago. Para meternos en un río tan complicado como el Cares tendríamos que haber entrenado. El material aquí era muy malo, los casos de plástico se rompían".

Los agentes que elaboraron el atestado no dudaron en afirmar que "no deberían haber bajado el río con menores solos sin experiencia". Consultaron con empresas del sector y les indicaron que intentar bajar con veinte menores "era una barbaridad". El instructor del atestado indicó que el lugar donde se produjo el accidente, próximo a Mildón, "era de nivel de dificultad III y algunos profesionales lo consideran IV. Nosotros pusimos III+, es un río peligroso". Otras empresas que realizaban este descenso "no aceptaban menores de 16 años o exigían la presencia de un adulto". Además, Jesús Madrazo, de la empresa Canoe Trophy, "no presentó titulación para aguas bravas". Los monitores tardaron una hora u hora y media en dar aviso del accidente. Y añadió: "La canoa chocó lateralmente contra la roca y la niña fue empujada a la derecha y quedó enganchada en alguna fisura. La corriente te empuja hacia la roca. Era un desorden. Nos dijeron primero que estaba Madrazo, pero luego nos enteramos que no era verdad. Ninguno de los monitores tenía titulación para aguas bravas, solo uno de ellos un título online de primeros auxilios. El descenso no se hizo con seguridad".