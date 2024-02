El panorama político en el concejo de Colunga continúa en la senda del desacuerdo entre los distintos partidos que conforman la corporación municipal. Ante una situación que, tanto PP como PSOE han calificado de "anómala", los populares llevaron al Pleno del pasado miércoles una propuesta de reprobación del alcalde, José Ángel Toyos que, finalmente, no salió adelante.

"El alcalde tiene una falta absoluta de respeto institucional a los colungueses con una deriva del Ayuntamiento en un gobierno propio de una autocracia. Lo más digno que podría hacer es dimitir", declaró el popular Javier Brea durante la sesión plenaria.

A pesar de que la urgencia de elevar la propuesta al Pleno fue apoyada por el PSOE, la respuesta de los socialistas a la reprobación se quedó en la abstención, dado que entienden que existen otras figuras políticas que el PP puede llevar a cabo para retirar su apoyo a Foro: "Ustedes nos trajeron hasta aquí. Si quieren acabar con esta situación de inestabilidad, de falta de previsión y pérdida de recursos económicos y de personal, existe la moción de censura", señaló Sandra Cuesta.

La exalcaldesa socialista, no obstante, volvió a tender la mano al primer edil colungués para llegar a acuerdos, ofreciendo su experiencia de gobernanza: "Fíese y permítanos colaborar con usted y hacer una buena oposición. Si no, la situación se va a volver insostenible y los vecinos lo acabarán pagando", remarcó.

Por su parte, Toyos trató de justificar el funcionamiento municipal con los buenos datos de liquidación de las cuentas y tachó la reprobación de injusta al ser emitida por el portavoz popular, a quien recriminó su falta de presencia e implicación con la situación actual del concejo: "Es muy fácil opinar cuando no se tiene un conocimiento detallado de lo que estamos hablando, y usted viene de Pleno en Pleno y desaparece. No conoce el Ayuntamiento de Colunga, porque no lo trabaja y no está en él", criticó el alcalde.