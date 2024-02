"Aún no está claro que el plan general de ordenación de Llanes deba someterse nuevamente a aprobación inicial". La Consejería de Ordenación del Territorio y Urbanismo ha corregido al portavoz socialista llanisco, Antonio Trevín, quien el pasado fin de semana dio como seguro que el documento que tramita el equipo de gobierno debería ser objeto de una nueva aprobación inicial. Según el departamento que encabeza Ovidio Zapico, que el planeamiento de Llanes deba retrotraerse a la aprobación inicial o no dependerá "entre otras cuestiones, del alcance del informe de Patrimonio (Cultural)", el único pendiente de cuantos el Ayuntamiento solicitó a los diferentes organismos de la administración.

Entretanto, los integrantes del equipo de gobierno de Llanes han manifestado su "profundo malestar" y su "enorme sorpresa" por las palabras de Trevín, que contrastan "con las conversaciones que hemos mantenido desde septiembre con los dirigentes de la Consejería, cuyas sugerencias hemos cumplido en todo momento", señaló el concejal de Urbanismo, Juan Carlos Armas.

Los dirigentes llaniscos intentarán "aclararlo todo" hoy, en el transcurso de una reunión que mantendrán en Oviedo con el director general de Ordenación del Territorio, Ignacio Ruiz Latierro, a la que previsiblemente acudirán también responsables de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio de Asturias (CUOTA).

"El plan general está bien, no ha habido cambios sustanciales, según aseguran nuestros arquitectos, y está listo para la aprobación provisional", manifestó Armas, quien sospecha que las nuevas trabas, de confirmarse finalmente, responderían a "intereses políticos, y quizá también de otro tipo, como que alguien pretenda que ‘reaparezcan’ los 500 chalés que estaban previstos en La Talá en el plan propuesto anteriormente". Armas se refiere a la Sareb, titular de La Talá, donde se ha recortado sensiblemente la edificabilidad, y al planeamiento que empezó a redactar el Gobierno del PSOE, que fue objeto de desistimiento por parte del primer ejecutivo del actual alcalde, Enrique Riestra, de Vecinos por Llanes, en 2015.

Los mandatarios llaniscos tienen claro que, si la Consejería les exige someter de nuevo el plan general de ordenación a aprobación inicial, acudirán a los tribunales. Impugnarán la resolución por la vía administrativa. Eso es "seguro", expuso Armas. Pero no descartan la posibilidad de acudir también a la vía penal y, si así lo avalan los servicios jurídicos municipales, denunciar por prevaricación a los responsables de la resolución, que a su juicio se dictaría "a sabiendas de forma injusta".

"Estamos hartos, no podemos seguir así"

"No sabemos qué ha pasado, porque en todas las conversaciones que tuvimos hasta ahora todo iba bien y se habían ido solucionando todos los pequeños problemas que nos habían ido transmitiendo. Más aún, tras la aprobación inicial, no nos dijeron nada, luego para ellos estaba todo bien", subrayó Armas, que sospecha que los dirigentes del Principado, si se confirma el anuncio de Trevín, habrían estado "jugando con nosotros". "Si había algún problema deberían haberlo dicho antes, no ahora que ya está todo listo", añadió.

"Estamos hartos, no podemos seguir así, retrasando por retrasar. ¿Qué intereses hay detrás de este dichoso plan?, se preguntó el edil. Él mismo se responde: "Los intereses políticos son los primeros, pero hay más". Lanzó otra pregunta a los dirigentes del Principado: "¿Van a hipotecar otra vez cuatro años más a Llanes"? Tenemos un equipo redactor que, lo mismo que los arquitectos municipales, lo han revisado todo y han modificado todo lo que la Consejería pidió, incluso cosas que consideraban innecesarias", clamó el concejal de Urbanismo llanisco. Además, "todos los organismos a los que hay que consultar han informado positivamente el plan, han dicho que todo es correcto y que todo está bien", subrayó.

Incluso Patrimonio Cultural emitió un informe "favorable condicionado", señaló Armas, quien resaltó que las nuevas trabas se unen a las muchas anteriores, una de las cuales fue la exigencia de la CUOTA de un nuevo informe ambiental; exigencia que, según el edil, únicamente respondió a que las elecciones estaban a la vuelta de la esquina.

Llanes carece de planeamiento municipal al haber anulado los tribunales todos los aprobados anteriormente. Es un caso único en toda España, que se ha llegado a poner como ejemplo (negativo) en la Universidad de Salamanca.