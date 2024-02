Ninguna irregularidad en las obras de la escuelina de Cangas de Onís. Este sería el resumen telegráfico del mensaje que ha lanzado este domingo el alcalde local, José Manuel Castro (PP), en respuesta a la denuncia de Vox en sentido contrario. Contra lo que señaló Vox, sí hay plan de Seguridad y Salud, y también coordinador de esas áreas. Todo se ha tramitado conforme a la legislación vigente y en coordinación con el Gobierno del Principado .

"Cualquiera que tenga dudas sobre el funcionamiento del Ayuntamiento, los procedimientos legales y la burocracia, que cada vez nos asfixia más, sean grupos de la oposición o vecinos, puede dirigirse a mí o a cualquiera de los conejas porque tenemos las puertas abiertas siempre", señaló González Castro, quien invitó a la oposición al "diálogo, porque es "la base de la democracia".

"Vox se queja de que no contestamos a sus preguntas injustificadamente, pero no es así. Si en el último pleno no se contestaron sus preguntas fue porque se presentaron fuera del plazo legal estipulado. No obstante, le dije que la puerta de mi despacho está siempre abierta, de lunes a viernes, a partir de las siete de la mañana", ha destacado el regidor.

"Si hubiera diálogo, Vox se habría dado cuenta de que el Plan de Seguridad existe, pues se adjudicó el 29 de noviembre, y que hay coordinador, y lo paga el Principado. De hecho es quien nos dijo hace tres semanas que los niños no podrán recibir clases durante la ejecución de las obras (de mejora del edificio)", ha añadido.

González Castro, que ha reiterado su invitación al diálogo a los grupos opositores, ha explicado que nada más recibir ese mensaje, el equipo de gobierno se puso a buscar una solución para las familias, porque "la prioridad es la conciliación". "Buscamos posibles emplazamientos y vimos que la Escuela-hogar era buena alternativa, y que su dirección, igual que la del Colegio Reconquista, nos daban todas las facilidades", ha continuado el Alcalde.

De inmediato el Alcalde se puso en contacto con el Principado, cuya autorización era indispensable para el traslado de los niños. También por parte del Ejecutivo autonómico "todo fueron facilidades", asegura el regidor. Con los informes del Principado favorables, comenzaron los preparativos. El equipo de gobierno se reunió con el profesorado, con el Consejo Escolar y con todos los padres afectados. Todas las partes consideraron que la Escuela-hogar era la mejor solución posible.

La mudanza comenzará este lunes y los niños acudirán por primera vez a las nuevas aulas el lunes 19. González Castro ha resaltado que no le gusta "perder ni un minuto en polémicas estériles", ya que "la labor de los políticos es solucionar los problemas de los vecinos, no creárselos", un mensaje que parece claramente dirigido al único concejal de Vox en Cangas de Onís, Ángel Díaz Tejuca.