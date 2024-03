Arranca la temporada de zona azul en el parking de El Censu, en Cangas de Onís

"Me parece fenomenal, por lo menos tenemos la oportunidad de aparcar porque lo que no entiendo es por qué no es todo el año", señaló una usuaria canguesa sobre la puesta en funcionamiento de la zona azul en El Censu. "Por fin, ojalá fuera todo el año", añadió otra. Y es que la opinión mayoritaria de la ciudadanía apunta a la necesidad de ampliar ese servicio y no que se lleve a cabo únicamente en épocas de notable afluencia turística por estos lares del Oriente.

Desde las 9.00 horas de la matinal de hoy, viernes, 1 de marzo, ya se encuentra operativa para la nueva temporada de 2024 la zona azul del barrio de El Censu, en pleno centro de la vieja capital del Reino de Asturias, a la vera del Güeña y a escasos metros de distancia de la Casa Consistorial, Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción y demás dependencias.

El Censu (Cangas de Onís). / J. M. Carbajal

La zona azul del barrio de El Censu, que consta de centenar y medio de plazas, estará operativa hasta el próximo 30 de octubre. Los horarios de pago para los usuarios serán de 9.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 18.00, de lunes a viernes, ambos inclusive: mientras que, los sábados, domingos y jornadas festivas, funcionará "solo" de 9.00 a 14.00 horas.

La tarifa establecida para este año se mantiene con respecto al anterior ejercicio, pues, es de un céntimo a partir del minuto 30, ya que la primera media hora es gratuita. El tiempo máximo de estacionamiento es de dos horas (90 céntimos), lo que permitirá la rotación de los vehículos.

La zona de pago canguesa dispone de tres expendedores, alimentados con energía solar, adaptados a personas con discapacidad y que permiten el pago tanto en efectivo como con tarjeta bancaria. También hay la opción del pago por móvil mediante la app “Elparking” que deberá descargarse en el teléfono móvil.

La corporación municipal que preside el popular José Manuel González Castro aprobaba a finales de abril de 2018 la adjudicación del servicio a la empresa Estacionamientos y Servicios S. A. (Eysa), la misma firma que gestiona las plazas de aparcamiento de pago de Oviedo, Llanes y Siero, entre otros lugares de la comunidad autónoma y controla el 60% de la Empresa Mixta de Tráfico que se encarga de la ORA en Gijón. Eso sí, la idea de la implantación de este servicio fue del ex regidora Alfredo García Álvarez (PSOE), hace casi dos décadas.