La familia de la asturiana Arantxa del Sol sale en defensa ante la nominación: "Acoso y derribo contra ella"

La nueva edición de Supervivientes ha arrancado con los saltos de los concursantes desde el helicóptero en los que ya se ha visto las diferentes actitudes. El concurso liderado por Carlos Sobera, Sandra Barneda y el regreso de Jorge Javier Vázquez ha dado el pistoletazo de salida a lo que serán meses de convivencia en la isla de hondureña. Además de los divertidos saltos, los concursantes también se han enfrentado a su primer reto, que los ha dividido en dos grupos.

Después de la primera prueba individual, se han formado los equipos. Uno en playa Olimpo y con ciertas ventajas y otro en playa Condena, donde las condiciones son peores. La suerte ha estado del lado de la asturiana Arantxa del Sol que ha terminado yendo a la playa Olimpo. Allí estará conviviendo con el grupo capitaneado por Mario González, el cual, sorpresivamente, han nominado de forma directa a la asturiana, que no se lo esperaba.

Las primeras horas de Arantxa del Sol en Honduras no han sido las deseadas. Después de un emotivo salto en helicóptero que dedicó a sus hijos, los espectadores conocían la noticia de que podría tener una lesión. La asturiana confirmaba que tenía una rotura de fibras en el glúteo, algo que hacía peligrar su concurso. No obstante, ha seguido participando con normalidad por lo que no parece que le lastre.

La segunda noticia negativa llegaba sin que lo esperase. Mario González, como líder de playa Olimpo, tenía la potestad de elegir a una persona para nominar de forma directa. Su elección fue Arantxa, que se tendrá que exponer a ser la primera expulsada del concurso. Ante todas estos contratiempos, la asturiana está más arropada que nunca, ya que desde el plató de Madrid cuenta con el máximo apoyo.

La familia de Arantxa del Sol, más cerca que nunca

Pese a la nominación, la familia de la canguesa se ha movido rápido, pidiendo a los seguidores que la voten para lograr su salvación. Con Finito de Córdoba, su marido, a la cabeza también han comentado de forma privada que se ha montado una campaña de desprestigio sobre la asturiana, ya que no ha querido posicionarse en ninguno de los conflictos que han ocurrido en la isla.

La información que se tiene proviene de Alexia Rivas, que se ha puesto en contacto con la familia de Arantxa para hacer pública su queja. La colaboradora de Vamos a ver, explicó lo que le había transmitido el entorno. "Están bastante preocupados porque es verdad que vivió una situación en la isla como el momento en el que todos le decían que se posicionara y diera de lado a Ángel Cristo".

También se han quejado de la posible campaña de desprestigio a la que se está sometiendo a la asturiana. "Consideran que hay acoso y derribo contra ella en ese sentido para que se posicione y lo están pasando mal por ella", añadiendo que están preocupados por la situación de Arantxa, ya que todo esto es nuevo para ella. "Arantxa no es una persona que esté acostumbrada a estas situaciones. La familia está sufriendo por la convivencia".