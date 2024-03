¿Dónde están los millones desaparecidos en Cangas de Onís? Los enigmas del "caso Pastor"

Manuel Mori siguió los pasos de su padre: empezó a trabajar muy joven en un banco, el Pastor, y llegó rápidamente a director de la sucursal de Cangas de Onís. Hombre inteligente y con extraordinaria memoria, siempre tuvo don de gentes y una excepcional habilidad para las relaciones públicas. Sus resultados en el banco eran espectaculares, todos los años conseguía bonus. Sus superiores estaban encantados con él. Tanto que le habían concedido varios premios. Era el empleado ideal. Pero acabó en el banquillo: ha sido juzgado por presunta apropiación indebida de 5 millones de euros de las cuentas de decenas de sus antiguos clientes. El paradero de 3 de esos millones sigue siendo un enigma. El caso ha quedado visto para sentencia

El "caso Pastor" estalló a finales de 2011, pero no llegó a juicio hasta este mes. Y este jueves ha quedado visto para sentencia. Las indagaciones realizadas en estos 13 años han permitido concluir que los perjudicados perdieron cinco millones (eso reclaman), pero que a los beneficiarios solo se les entregaron dos millones (eso aseguran). Determinar dónde están los millones desaparecidos fue uno de los objetivos del juicio, que se desarrolló en la Audiencia Provincial de Oviedo. No se logró, solo hay sospechas.

A Mori le ayudaba en su trabajo que el Banco Pastor tenía fama en Cangas de Onís –merecida– de ofrecer las mejores condiciones tanto en los créditos e hipotecas como en las imposiciones y los intereses de las cuentas corrientes y de ahorro. De ahí que fuera uno de los que más clientes tenía en el concejo.

¿Dónde está el origen del "caso Pastor"? El propio Mori ha reconocido ante el juez que fue en los primeros años de este siglo, cuando vio que algunos de sus clientes estaban en dificultades económicas y necesitaban liquidez para salir adelante, recuperarse o no perder propiedades. Entonces decidió hacer de "Robin Hood". Así han llegado a calificarlo algunos de los afectados: "Me ayudó a salir del pozo en el que estaba metido, me dijo que el dinero era suyo y lo creí", ha señalado uno de los afectados.

Mori tomaba dinero de las quienes más tenían y se lo "prestaba" a quienes más lo necesitaban; en teoría, para que lo devolvieran cuando pudieran. Todo ello sin dejar registro en la contabilidad oficial del banco. Pero esa es la explicación del acusado. Han el juicio se oyeron otras. Y fuera de la sala alguna más.

Conviene aquí introducir un inciso. Personas que trabajaron entidades bancarias en el siglo pasado aseguran que algunas entidades bancarias manejaban dos contabilidades: la oficial, que era la que entregaban a Hacienda y al Banco de España, y la "B", en la que ocultaban parte de los beneficios para evadir impuestos y quizá también para otros manejos. Según estas personas, esa manera de operar se mantuvo, al menos, hasta la entrada de España en la Comunidad Económica Europea (actualmente Unión Europea) en 1986, pero no descartan que en algún caso siguiera mucho más tiempo.

El inciso tiene que ver con algunas insinuaciones de Mori, al señalar al Banco Pastor como corresponsable de las operaciones supuestamente fraudulentas, ya que, según él, pudo y debió controlar aquellos movimientos, pues tenía capacidad para ello. "Si no lo hizo, por algo sería", destacó el acusado del "caso Pastor" a este periódico meses después de que el escándalo saliera a la luz.

Manuel Mori en agosto de 2012. / Ramón Díaz

Que Manuel Mori podría tener en su poder documentos que involucraban al Banco Pastor en aquellos movimientos irregulares es una sospecha que ronda las cabezas de algunos de los 45 afectados. Pero son solo eso, meras sospechas, como lo son también las de los auditores sobre presuntas connivencias de Mori con inversores que aparecen también como perjudicados en la causa, y que el dinero podría haberse destinado a operaciones inmobiliarias. No hay documento que avale semejante tesis.

Otros implicados en este monumental embrollo –hay 45 perjudicados algunos de los cuales fueron señalados como beneficiados por el banco, que actuó a la vez acusador y acusado, y estaba citados más de 90 testigos, aunque la defensa de Mori renunció última hora a llamar a muchos de ellos– sospechan que los 3 millones que parecen haberse esfumado están en realidad en los bolsillos de algunos de los supuestos perjudicados, que nunca devolvieron el dinero que les entregó el encausado.

Lo cierto es que el banco ya había devuelto antes del juicio el dinero reclamado a aquellos clientes a los que se les sustrajo mediante reintegros en los que no aparecen sus firmas. En total, 1,5 millones de euros. No se lo ha devuelto a aquellos que firmaron reconocimientos de deuda, aunque buena parte de ellos aseguran que devolvieron los préstamos, y que si no hay constancia es porque lo hicieron del mismo modo que Manuel Mori cuando les entregaba el dinero: en sobres, fuera del banco (en cafeterías las más veces), y sin ningún documento de por medio.

¿Qué ha dicho Mori? Ha reconocido que creó una "banca paralela", que no formó parte de ninguna trama, que actuó solo y que realizó operaciones fraudulentas durante años. Ha defendido en todo momento que no se llevó "ni un solo euro" y ha negado tajantemente haber invertido en operaciones inmobiliarias o en bolsa. Ha lamentado haber "desarmado la vida de mucha gente" y ha subrayado que su única intención fue "ayudar a personas en apuros". "Lo hice para ayudar a gente y por idiota", había declarado en el Juzgado de Cangas de Onís, durante la fase de instrucción.

Según la versión que expuso el bancario ante la jueza, empezó a prestar dinero a conocidos a los que el banco denegaba créditos, que iban a entrar en morosidad "o lo mismo que les iban a quitar la casa por mil euros", señaló. "Lo mismo hasta la primera vez los euros eran míos. Empiezas así y te vas metiendo en una espiral, en una bola de nieve que se va haciendo cada vez más grande y que te acaba arrastrando".

Los responsables del banco sospechan que los manejos de Mori funcionaron bien durante unos años, hasta que estalló la crisis económica de 2008 y empezó a registrar pérdidas. En el juicio se ha señalado que se descubrió "el pastel" cuando una clienta fue a devolver 1.500 euros al banco. Pero la actuación policial tuvo su origen en la denuncia de una de las afectadas por la supuesta estafa, que presentó una denuncia en el cuartel de la Guardia Civil de Cangas de Onís, al observar que habían desaparecido 9.000 euros de su cuenta y que Mori había realizado sin su consentimiento operaciones bancarias fraudulentas.

Otra "teoría" señala que todo se destapó durante unas vacaciones de Manuel Mori, cuando la persona que lo sustituyó en la sucursal observó irregularidades y dio cuenta al banco. Claro que esto habría ocurrido varios meses antes de que todo saliera a la luz pública, e implicaría que la entidad habría ocultado durante ese tiempo lo ocurrido, quizá mientras indagaba para determinar lo ocurrido.

Sí parece que tuvo que ver con el descubrimiento de las maniobras de Mori el hecho de que el Banco Popular iniciara los trámites para la absorción del Pastor (posteriormente el Popular sería a su vez absorbido por el Santander, que es el que está personado en la causa). Los auditores observaron que cuando se hizo pública la inminente absorción del Pastor, Mori, al saber que con la fusión dejaría de ser director, intensificó los movimientos de dinero entre las cuentas de sus clientes, según su teoría, con la intención de "cuadrarlo todo". Le resultó imposible.

El hecho es que, tal y como había adelantado este periódico, tanto la fiscalía como diferentes acusaciones han acabado rebajando la petición de pena para Manuel Mori, de ocho a dos años, lo que, de ser ratificado por el tribunal, evitaría su ingreso en prisión.

En cuanto a las indemnizaciones, el ministerio público pide que Manuel Mori, en la actualidad insolvente, resarza en 1,4 millones de euros al Banco Santander, y que la entidad bancaria se haga cargo de 2,5 millones de clientes perjudicados. Otra clave: este es el juicio penal, pero no será el último del "caso Pastor", porque a continuación comenzará el civil, en el que entrará en juego el dinero, pues probablemente habrá reclamaciones cruzadas entre el banco, los perjudicados y los supuestos beneficiarios, que en algunos casos son los mismos. Otro galimatías.