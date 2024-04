El concejal de Impulsa Ribadesella abandona el pleno por el "intento del Gobierno PP-Foro de silenciar a la oposicion"

El único concejal de Impulsa Ribadesella, Luis Fuentes, abandonó el pleno municipal en el ultimo punto del orden del dia ruegos y preguntas para denunciar "el intento de silenciar a la oposición por parte del equipo de gobierno local PP-Foro".

La formación ha explicado que en el pleno del pasado mes de marzo el equipo de gobierno cambio las reglas del juego en el último punto del orden del día. Estableció que las preguntas registradas por la oposición por sede electrónica no sertían leídas por los concejales que las presentan, sino por el portavoz del PP y que no se autoriza dar réplica a las respuestas, hasta no haber sido leídas todas, "cortando así la dinámica del pleno en un burdo intento de silenciar a la oposición, pues su intención no es otra que anular el debate".

"Ante los graves hechos ocurridos en ese pleno Impulsa Ribadesella registra por sede electrónica una petición solicitando la vuelta a la normalidad plenaria, que no fuera el portavoz del PP quien leyera las preguntas y que se nos permitiera ser nosotros quienes las expusieramos. A día de hoy no hemos tenido respuesta a la petición", señala la formación.

En el pleno de este miércoles, ante la pregunta de Impulsa de si seguirá la misma dinámica del pleno anterior la respuesta fue afirmativa, aunque señalaron que "esta vez el alcalde leería todas nuestras preguntas y no se nos permitiría dar réplica a la respuesta hasta no haber sido leídas todas".

Impulsa Ribadesella ha manifestado su desacuerdo, al considerar que se está cohartando sus derechos, que se trata "de silenciar a los representantes de más de la mitad de los vecinos y que no seriamos cómplices de este ninguneo a nuestros vecinos". Finalmente, Luis Fuentes abandonó el pleno en señal de protesta.