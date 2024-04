Ribadesella identifica 75 puntos de vertidos fecales en la playa de Santa Marina

El Ayuntamiento de Ribadesella identificó hace unos meses un total de 75 puntos de vertido de aguas fecales incontoladas en las inmediaciones de la playa de Santa Marina, ubicados principalmente en viviendas unifamiliares no conectadas a la red de saneamiento del concejo. Estos vertidos, según las autoridades locales, podrían ser una de las principales causas de los recurrentes episodios de contaminación del agua del arenal riosellano, aunque no la única.

Desde que comenzó este mandato, el pasado mes de junio, la nueva Concejalía de Medio Ambiente ha llevado a cabo una exhaustiva investigación sobre el origen de estos vertidos, los cuales han provocado en varias ocasiones el cierre del baño de la playa de Santa Marina debido a los altos niveles de contaminación del agua. Estos episodios que se han registrado tanto en la temporada estival de 2020 y 2022, como el verano pasado en dos ocasiones.

En los últimos meses, las investigaciones han revelado la situación de algunas de las viviendas ubicadas en el barrio de la playa que nunca estuvieron conectadas a la red de saneamiento. Hasta la fecha, el 80 por ciento de los requerimientos enviados a los 75 propietarios de estos chalets y adosados han sido atendidos, quedando aún cerca de una veintena de puntos por resolver. Las obras ya están en marcha.

"Comprobamos prácticamente puerta a puerta la conexión de las viviendas a la red municipal de desagüe. Tuvimos que hacer 75 requerimientos y la gente respondió muy favorablemente, todos mostraban buena disponibilidad a conectarse", señaló el concejal de Obras, Servicios y Medio Ambiente, Alejandro Alonso, quien añadió que los establecimientos hosteleros de la zona sí estaban conectados a la red de manera adecuada. "Tenemos las obras iniciadas pero seguimos trabajando en este tema porque no queremos que se vuelvan a repetir estos episodios", añadió. No obstante, desde el Consistorio destacan que la contaminación no solo proviene de estos vertidos de aguas fecales, sino que también podría tener otras fuentes, como la suciedad que arrastra el río Sella procedente de otros concejos ribereños o la saturación de las depuradoras y la antigüedad de sus colectores.

Desde el verano pasado, se han venido realizando análisis periódicos de la calidad del agua en tres zonas del concejo: la playa, la desembocadura del la ría y Fries, en el límite de Ribadesella con Parres y Cangas de Onís. Durante la temporada estival estos muestreos se realizaban semanalmente, pero dado que la contaminación se redujo, desde septiembre son mensuales. Actualmente los datos son favorables: "En estos meses detectamos que los niveles de contaminación nunca están por encima de los límites permitidos. Este mes, los datos han revelado que la calidad del agua es muy buena", explica el edil.

Con todo, el titular de Medio Ambiente reflexiona acerca del incremento turístico de la población, lo que podría incidir significativamente en este problema. Y es que durante dos meses de verano, la población de Ribadesella, que normalmente cuenta con 5.500 habitantes, se cuadruplica llegando incluso a las 25.000 personas: "Los servicios que podemos ofrecer se quedan un poco escasos. Este asunto merece una reflexión seria a nivel municipal, autonómica e incluso estatal. Lo mismo que regulamos los pisos turísticos podemos regular esos servicios al menos en municipios tan turísticos como este", sostiene.

Desde el Ayuntamiento destacan la colaboración del Principado para atajar los problemas de contaminación del agua del concejo, manteniendo un grupo de trabajo y un proyecto a corto plazo en paralelo: "La Consejería tiene una obra comprometida con nosotros en la calle Coronel Bravo para reformar unos colectores que están un poco fisurados y que entendemos que están vertiendo también a la ría. Esperamos que se haga a lo largo del año", concluye Alonso.