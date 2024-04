Francisco Marín clama "contra el olvido que sufren los mejores hijos e hijas de España"

El presidente del Tribunal Supremo, Francisco Marín Castán, señaló ayer al primer dirigente de esa institución, el cangués Ramón de Posada y Soto (1746-1815), como una de las "víctimas de ese sectarismo infame, reñido con la cultura, que nos ha lastrado durante tantas y diferentes etapas de nuestra historia. Y contra el que debemos estar en guardia y alzarnos una y otra vez sin descanso quienes creemos en la cooperación, en el consenso, y en que, quienes no comparten nuestra ideología o nuestra forma de pensar, probablemente nos van a convencer de que toda la razón no está de nuestra parte".

Víctimas entre las que citó a Jovellanos, Blas de Lezo, Chaves Nogales en el periodismo, Clara Campoamor… "que, por ingratitud, sufrieron destierro, prisión, exilio, olvido o pobreza". Pronunció estas palabras durante el homenaje en Cangas de Onís a Ramón de Posada y Soto, ilustre jurista, político, escritor y académico, primer presidente del Supremo Tribunal de Justicia, emanado de la Constitución de 1812. Marín subrayó la "preocupación por la justicia" el "sentido social" del homenajeado, que mostró, por ejemplo, durante su etapa en América, donde también ocupo altos cargos, preocupándose por los derechos de los indios, o "cuando encomienda a las leyes proteger a los débiles y reprimir a los poderosos".

Marín pareció referirse a situaciones de la actualidad cuando recordó que Ramón de Posada avisó "de las funestas consecuencias de que se levante un Estado dentro de otro".

Destacó lo simbólico que supone que el primer presidente del Supremo fuese asturiano "por el papel esencial que a Asturias le corresponde en nuestra historia". También que asumiera el cargo en Cádiz, lo que "tiene mucho de símbolo de la hermandad entre el norte y el sur de España". Y que se iniciara como jurista en América, símbolo de "la hermandad entre España e Hispanoamérica. Tres símbolos, reunidos en una persona, nos deben hacer reflexionar sobre el olvido que tan frecuentemente sufren los mejores hijos e hijas de España, y que actos como este contribuyen a reparar haciendo justicia", indicó Marín, quien agradeció la iniciativa de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea) y del Ayuntamiento.

Previamente, Rafael Fonseca González, magistrado emérito del Tribunal Superior de Justicia de Asturias, expuso una semblanza sobre el homenajeado. Destacó su convencimiento de que la justicia es "la reunión de todas las virtudes" y que sin ella "ni las más pequeñas sociedades pueden subsistir". También la idea del cangués de que la administración de justicia es "la más hermosa ocupación del hombre" y su defensa "de los valores esenciales de la persona".

El alcalde cangués, José Manuel González, además de a los organizadores, agradeció la labor del jurista Javier Junceda (ideólogo e impulsor del homenaje); el vocal del Consejo Superior del Poder Judicial Álvaro Cuesta; Camilo Simal (jefe de protocolo); los familiares del homenajeado; y sus compañeros en la Corporación, en especial, Marifé Gómez. En la mesa estuvieron, junto a Marín y el Alcalde, Leopoldo Tolivar, presidente de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia; y Ramón Rodríguez, presidente del Ridea.

Entre los asistentes, los exalcaldes Miguel Ángel Villoria, Pilar Díaz y Alfredo García, así como Josechu Ortiz y Toñín Vega, hijos de los dos regidores ya fallecidos (Luis Miguel Ortiz y Toño Vega); el expresidente del Principado Pedro de Silva; el senador y alcalde de Peñamellera Baja José Manuel Fernández, el diputado autonómico José Manuel Felgueres; los alcaldes de Ribadesella, Paulo García, y Amieva, Carlos Salazar; y la canguesa María Teresa Pendás, descendiente de Ramón de Posada y Soto, que llevaba veinte años reivindicando su figura y que ayer vio cumplido su sueño. Tras el acto en Cangas de Onís se descubrió una placa en recuerdo del homenajeado en su pueblo natal, Onao.

"La acumulación de tareas añadidas a la presidencia de la Sala de los Civil del Tribunal Supremo no puede empañar el sentimiento de considerarme especialmente afortunado por haber podido vivir, como presidente en funciones del Tribunal Supremo, este homenaje a quien fuera su primer presidente, don Ramón de Posada y Soto. Después de la semblanza verdaderamente admirable que acabamos de oír en palabras de don Rafael Fonseca, poco podría añadir sobre la insigne figura del primer presidente del Tribunal Supremo de España, del Supremo Tribunal de Justicia, como lo denominó la Constitución de 1812. Sí quiero agradecer en nombre del Tribunal Supremo la iniciativa y organización de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia, del Real Instituto de Estudios Asturianos y del Ilustre Ayuntamiento de Cangas de Onís, instituciones magníficamente representadas en este acto, y a las que quiero reconocer públicamente su labor hasta llegar al día de hoy, tantas veces planificado y por fin culminado".

"Que el presidente del Tribunal Supremo en el primer periodo constitucional de la historia de España fuese asturiano no deja de ser todo un símbolo por el papel esencial que a Asturias le corresponde en nuestra historia. Que este primer presidente comenzara el ejercicio del cargo más relevante de su fecunda vida como jurista en Cádiz, en la Torre Tavira, que fue la primera sede del Tribunal Supremo, también tiene mucho de símbolo de la hermandad entre el norte y el sur de España, y que el primer presidente del Tribunal Supremo hubiera comenzado el ejercicio de sus funciones judiciales en América no es menos simbólico de la hermandad entre España e Hispanoamérica. Tres símbolos, reunidos en una persona, nos deben hacer reflexionar sobre el olvido que tan frecuentemente sufren los mejores hijos e hijas de España, y que actos como este contribuyen a reparar haciendo justicia".

"Es inevitable imaginar a don Ramón de Posada en la Tavira, la torre que gira más alta de la ciudad de Cádiz para avistar los buques que venían de América, rememorando tal vez con nostalgia las etapas de su vida en Guatemala o México, al tiempo que sentía todo el peso de su responsabilidad al frente del Tribunal Supremo. Su discurso de 20 de junio de 1812 nos permite advertir rasgos reveladores de su personalidad, de su espíritu crítico, y notas que caracterizan su pensamiento jurídico. Su preocupación por la justicia es una constante, porque sin justicia ni la más pequeña sociedad puede subsistir. Su sentido social, que ya se había manifestado en su etapa americana preocupándose por los derechos de todos, aparece cuando encomienda a las leyes proteger a los débiles y reprimir a los poderosos".

"De los jueces piensa que deben ser leales, de buena fama y sin codicia, y de buena palabra a los que vinieran ante ellos a juicio. Advierte contra el peligro de una obsesión excesiva por el trabajo, con olvido de las diligencias domésticas más sagradas, y también contra la vanidad y el engreimiento, porque hay que considerar la responsabilidad del cargo y dedicarle el celo, la constancia y el afán diario. En política territorial avisa de las funestas consecuencias de que se levante un Estado dentro de otro, y como buen ilustrado, no se resiste a expresar su queja porque, debido a la expansión de la autoridad papal en la época de las partidas, la libertad de pensar cesó. Por eso hace todo un canto a la Constitución de 1812, obra, en fin, en que se resuelve aquel largo y difícil problema de límites entre el príncipe y el pueblo".

"No puedo resistirme a leer el final de su discurso. Dice: ‘Seremos felices si administramos justicia con integridad, si procedemos sin parcialidad, si nuestros cuidados se extienden a que los subalternos cumplan sus deberes con exactitud, si sentenciamos por la ley y no por las pasiones. Y todavía más felices si el cielo, oyendo al fin el clamor general de esta nación religiosa y pía, la concede ver luego el rostro pacífico y amable de su justo rey Fernando’. Y el rey Fernando volvió, pero no fue ni pacífico, ni amable, ni justo. Abolió la Constitución y don Ramón murió prácticamente desterrado en el centro de la Península. Y de algún modo hemos de encuadrarlo en la larga lista de españoles y españolas que, por ingratitud, sufrieron destierro, prisión, exilio, olvido o pobreza. Jovellanos, Blas de Lezo, Chaves Nogales en el periodismo, Clara Campoamor… Víctimas de ese sectarismo infame, reñido con la cultura, que nos ha lastrado durante tantas y diferentes etapas de nuestra historia. Y contra el que debemos estar en guardia y alzarnos una y otra vez sin descanso quienes creemos en la cooperación, en el consenso, y en que, quienes no comparten nuestra ideología o nuestra forma de pensar, probablemente nos van a convencer de que toda la razón no está de nuestra parte".

"Don Ramón de Posada y Soto fue, en fin, un ejemplo de lucha por el derecho, como el título del ocúsculo de Ihering, que se publicó en 1921 con prólogo de don Leopoldo Alas y traducción de don Adolfo Posada y Biescas, que incluía una nota de este último escrita a bordo del ‘Infanta Isabel de Borbón’. Otros dos ilustres juristas asturianos, porque don Leopoldo también lo fue, además de una de las cumbres literarias de nuestro país, que me parece justo recordar en este acto. No es verdad siempre eso de que la vida o el tiempo ponen a cada uno en su lugar, son actos como este los que recuerdan a los mejores aunque murieran en el olvido. Que el recuerdo de don Ramón de Posada, que este homenaje a su persona sirva para reanimar su memoria y para hacernos meditar sobre la justicia que debemos a quienes entregaron lo mejor de sí mismos por su patria, por el bien común y que, sin embargo, no obtuvieron en vida todo el reconocimiento que merecían".