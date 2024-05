Esta es la exigencia de los empresarios de hostelería y turismo para Cabrales: "Hace falta una solución urgente"

El presidente de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea), José Luis Álvarez Almeida, reclamó ayer a los gobiernos de Cabrales y el Principado, una "solución urgente" a los problemas de aparcamiento existentes en Sotres y Poncebos. Un problema "que el año pasado se solucionó parcialmente, pero para el que este año todavía no hay solución". Subrayó que la masificación no es culpa de los alojamientos turísticos, sino de la falta de infraestructuras adecuadas. Abogó por una solución definitiva que evite que turistas y residentes encuentren "carreteras cortadas, guardia civil en las carreteras, coches aparcados en los arcenes y gente dando la vuelta y marchando cabreada de una zona que no se lo merece".