La foto que prueba la amistad de Finito de Córdoba y Ana Herminia: "Me incomoda un montón"

¿Qué hubo entre Finito de Córdoba y Ana Herminia? Aunque el marido de Arantxa del Sol negó que hubieran tenido una relación y la mujer de Ángel Cristo Jr. Habló únicamente de un "cariño especial", una foto parece desmentir al torero y darle la razón a la venezolana.

La instantánea, tomada hace unos años, ha sido mostrada en ‘TardeAR’ y parece apuntalar que entre ambos sí hubo una amistad. Da la impresión de que están posando en lo que parece un local de copas. Se les ve sonrientes y divertidos, y ella deja caer una mano sobre sus piernas y otra sobre la izquierda del torero.

Ana Herminia y Arantxa del Sol coincidían por primera vez en el plató de Telecinco, tras la expulsión de la actriz, modelo y presentadora con raíces en Cangas de Onís de ‘Supervivientes’. La mujer de Ángel Cristo insistía en el "cariño especial" con Finito de Córdoba, a lo que Arantxa del Sol replicaba: "Juan (el verdadero nombre del torero es Juan Serrano) también le tiene ese cariño".

La nuera de Bárbara Rey reiteraba que ya ha explicado por activa y por pasiva la verdad sobre su relación con Finito de Córdoba, y la exconcursante asturiana del reality dejaba algo claro: "A ver, tampoco hubiera pasado nada, yo mal rollo con ella ninguno".

No obstante, el encuentro entre ambas se habría producido unos minutos antes, en concreto, en maquillaje. La colaboradora de ‘TardeAR’ Leticia Requejo contó que Ana Herminia entró cuando estaban maquillando a Arantxa del Sol y que no reconoció a la pareja de Ángel Cristo Jr. hasta que la saludó: "Me dicen que hay bastante tensión, que Ana Herminia habla como por lo bajito, dejándolas caer, pero lo sorprendente es que cuando Arantxa se va, Ana se pone a criticarla y dice esta es una estúpida".

Arantxa del Sol y Ana Herminia. / Telecinco

La duda que queda por resolver es si el distanciamiento entre Arantxa del Sol y Ángel Cristo Jr. –en un primer momento estuvieron muy unidos en el reality– tiene que ver con la relación entre las parejas de ambos. La asturiana nunca quiso explicar en el reality lo ocurrido, y tampoco lo hizo durante su primera comparecencia en el plató tras su expulsión.

"Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí", explicaba Arantxa del Sol a Carlos Sobera.

La explicación de Ana Herminia sobre lo ocurrido con Finito de Córdoba en ‘¡De viernes! Fue la siguiente: "Lo que se habla es que yo estuve con Juan hace ocho meses. Que había incluso recibos de hotel y poniendo a Ángel como el tonto que me había perdonado a mí porque estábamos empezando la relación. Yo tengo tres años sin ver a Juan. ¿Que hablamos por teléfono? No lo puedo negar. ¿Que le quiero un montón? No puedo decir que hubo una relación. Yo vivía en Venezuela, él en España y éramos amigos".

A Arantxa del Sol no le sentó bien escuchar estas declaraciones. "Estoy aterrizando. Dejadme en paz, por favor. Estas cosas... estos temas... yo entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no les cuesta hablar de determinadas cosas y ponerlas en otros contextos. Pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo mi vida personal", reaccionaba Arantxa.

Su hija, Lucía Serrano, en el plató, pedía a su madre que se calmase. "Me duele que lo utilicen, no quiero seguir hablando de esto. Me incomoda un montón. Va en contra de mi forma de ver esto", zanjaba la superviviente.