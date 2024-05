"En Llanes hay más de veinte positivos por tuberculosis", alertan varios médicos / .

Los casos de tuberculosis detectados en Llanes están provocando desavenencias entre el Principado y algunos médicos. Por un lado, el viceconsejero de Política Sanitaria, Pablo García, llamaba ayer en el Hospital de Arriondas a la calma, y subrayaba que "no tiene por qué pasar nada que no esté controlado, ni que genere más alarma de la necesaria". Por otro, varios médicos hablaban de un "brote", que "afecta a varios niños de varias clases del Colegio Peña Tú", aseguraban que ha habido "más de veinte positivos" (Salud Pública solo reconoce "cuatro casos confirmados") y criticaban que no se vaya a hacer un "estudio de contactos" exhaustivo en el centro escolar.

García indicó que tras detectarse un "caso índice de tuberculosis en Llanes" se pusieron en marcha "los protocolos establecidos para estos casos por el Ministerio" de Sanidad. Los análisis realizados indicaron "que las posibles infecciones se están desarrollando en unos ámbitos familiares muy circunscritos, muy identificados", dijo, a la vez que quiso trasladar "una sensación de control, de calma", y pidió "tranquilidad", pues Salud Pública está realizando "todos los trabajos necesarios para tenerlo bajo control". Explicó que si no se han realizado cribados en el centro escolar es porque se están siguiendo los protocolos nacionales. "Esto no ha constituido ningún tipo de sorpresa, no es novedoso", añadió.

Algunos médicos, por su lado, ya han informado a las autoridades sanitarias nacionales de que las autoridades sanitarias del Principado, "en contra de todos los neumólogos, pediatras, internistas y microbiólogos, no van a hacer estudio de contactos en el colegio".

"Salud Pública, no considera ‘caso’ a los niños, porque no podemos obtener BK (baciloscopia) en esputo para demostrar que es bacilífero. Pero se les ha hecho PCR para tuberculosis en jugo gástrico y es positiva y se les ha iniciado tratamiento". Piden revisar los protocolos de Asturias, revisar este caso concreto y que se realice el estudio de contactos en el colegio llanisco.

Suscríbete para seguir leyendo