"El turismo tiene que ser algo más que llegar y tirar una foto", clama Carmen Adams

"La actividad turística afecta al territorio y a los recursos patrimoniales, pero también puede ayudar a conservarlo y preservarlo, si se hace bien, dentro de una estrategia tutelar", señaló ayer Carmen Adams, doctora en Historia del Arte, catedrática de Patrimonio Cultural para Turismo en la Universidad de Oviedo e integrante del equipo directivo de la Cátedra Concepción Arenal de Agenda 2030. Adams pronunció la ponencia "Turismo y Patrimonio. Un delicado equilibrio para los Objetivos de Desarrollo Sostenible", que se enmarca en el ciclo de Encuentros Culturales en la Biblioteca Dulce María Prida del Parador de Cangas de Onís, organizado por ese establecimiento de la cadena hotelera pública, en colaboración con la Universidad de Oviedo.

Adams señaló que intentar erradicar el turismo "porque no nos guste" es "vivir en los mundos de Yupi". Y como turismo, que es "un motor de desarrollo" va a seguir habiendo, "de lo que se trata es cómo gestionarlo y cómo hacer que un territorio como Asturias no se convierta en un lugar inhóspito al que nadie quiera venir, o al que solamente venga turismo de muy baja calidad. O sea, lo que ocurre cuando no se pone freno y no se elabora una estrategia para conjugar turismo y conservación de los recursos patrimoniales, algo "muy complejo y poliédrico". Una premisa: "El turismo debe ser algo más que llegar y sacar una foto", subrayó.

Adams se refirió a lo que denominó "riesgo de Disneylandización", de convertir en recursos patrimoniales "en parques temáticos, como hay ya muchos ejemplos sin salir de España". Son "lugares donde la gente va a ver exactamente lo que quiere ver y ya se lo dan enlatado. Entonces ya en el campo no hay vacas porque huelen mal... y todas esas cosas". Frente a todo ello, Adams se refirió a las "herramientas de protección", para evitar que se conviertan pueblos en Disneylandia", como ocurre, por ejemplo, "con los pueblitos blancos de Andalucía, que nunca existieron, que los hicieron anteayer", o en el caso de Asturias, "con las casitas de piedra, que siempre se encalaron, pero que ahora se dejan la piedra a vista, lo que nunca se hizo porque entra mucha humedad". Más: "la proliferación de museos y centros de interpretación". Porque, aunque Adams se manifiesta favorable a que existen este tipo de centros culturales, considera que deben abrirse "con un criterio y con una estrategia", y no "‘musealizar’ el despropósito".

Detalló las diferentes herramientas de protección de los recursos patrimoniales, las diferentes cartas y declaraciones aprobadas desde los años noventa del siglo pasado, "a las que nos gustaría que hicieran caso" los gobiernos. Destacó que en el Programa de Desarrollo Sostenible para 2030 "se habla mucho de turismo, pero nada de cultura", y solo hace "muy poco" la Agenda 2030 ha empezado a comprometerse con los asuntos culturales y el patrimonio.

Subrayó que en Asturias hay "muchos recursos patrimoniales sin explotar, en el mejor sentido del término. Explotar económicamente para que las comunidades vivan de ellos, no para que los exploten los de fuera. Para que la gente de los pueblos pueda vivir de sus propios recursos, a partir de microproyectos locales", y buscar a través de ellos "la excelencia". Puso como ejemplo el universo de los indianos, que es "algo importantísimo que tenemos ahí pendiente, que nos habla de comunidades, de cooperación internacional, de solidaridad, de migración, de muchísimas cosas".

Se refirió asimismo a la "autenticidad", a la necesidad de proteger "el patrimonio de verdad", no "la visión romántica que la historia ha hecho de eso". Adams alabó la labor en pro de la sostenibilidad turística y en estos encuentros del director del Parador, Ignacio Bosch, y del cangués César Cifuentes.