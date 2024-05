Los secretos de la foto de Finito de Córdoba y Ana Herminia: dónde se hizo, cuándo y quién estaba con ellos

El lío no cesa. Dos parejas a la gresca. ¿Qué ocurrió entre Ángel Cristo y Arantxa del Sol para que se dinamitara su relación en ‘Supervivientes'? ¿Qué relación hubo entre sus parejas, Ana Herminia y Finito de Córdoba? Aunque los implicados no acaban de aclarar lo ocurrido, los periodistas de Telecinco van atando cabos.

La imagen desvelada este viernes en el programa ‘TardeAR’, en la que aparecen Ana Herminia y Finito de Córdoba, con gestos de una gran complicidad, sentados en lo que parece ser el reservado de una discoteca, no ha hecho más que enmarañar aún más el asunto.

Tras muchos dimes y diretes, los colaboradores de otro programa de la cadena de Mediaset, ’Fiesta’, han averiguado dónde, cuándo y cómo se tomó esa instantánea. El periodista Jorge Moreno ha explicado que la imagen se tomó hace cinco años, después de una corrida de toros.

"La foto se toma en 2019. Ella (Ana Herminia) no vivía aquí en España, pero en un viaje a nuestro país se reencuentra con Finito en una corrida de toros. Allí estuvieron con más amigos para irse después a un bar de copas en compañía de otras personas. Llevaban ocho años sin verse", ha explicado.

La fotografía aparenta una gran complicidad entre Finito de Córdoba y Ana Herminia. Se les ve sonrientes y divertidos, y ella deja caer una mano sobre sus piernas y otra sobre la izquierda del torero.

La imagen de la discordia en un programa televisivo. / Telecinco

¿Qué han explicado sobre su relación los implicados? El torero, que no hubo nada entre ellos. La esposa de Ángel Cristo, que hubo amistad y que hay "mucho cariño". Mientras tanto, Arantxa del Sol ha mostrado su enfado por todo lo que se está comentando alrededor de su marido y Ana Herminia, y ha preferido no hablar sobre su vida privada.

Y es que la asturiana, tras su expulsión, se ha dado de bruces con una realidad que no imaginaba. Arantxa del Sol ha tenido que enfrentarse a los rumores sobre una presunta relación entre su marido y Ana Herminia. No ha querido revelar los motivos de su repentino enfrentamiento con Ángel Cristo.

"Voy a seguir siendo fiel a mi manera de pensar. Tiene que ver con mi vida personal y mi familia. Me lo han contado varios compañeros, es la versión de varios y no quiero entrar en eso. Yo entiendo que es todo ambiguo y la gente no lo va a entender y seguramente es lo que me hace estar aquí", comentó Arantxa a Carlos Sobera.

"Dejadme en paz, por favor. Por favor lo pido. Déjame disfrutar de mi vuelta, de mi familia. Quiero reírme y disfrutar, pero es que estas cosas... estos temas... Yo entiendo que cada uno tiene su escala de valores y no le cuesta hablar de determinadas cosas y ponerlas en otros contextos, pero yo me he pasado mi vida profesional protegiendo mi vida personal", zanjó Arantxa del Sol.