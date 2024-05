Estallan contra Arantxa del sol tras golpear a un concursante en Supervivientes: "¿Por qué no la expulsaron? De haber sido al revés ya estaría fuera y sancionada"

Tan solo unos días después de haber sido expulsada de 'Supervivientes' Arantxa del Sol regresa al plató del programa para contar toda la verdad sobre lo sucedido en la barca con Ángel Cristo y Ana Herminia en relación con los constantes rumores de infidelidad que han surgido por parte de Finito de Córdoba en estas semanas. "En el caso de Juan ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia y yo por Ángel" aseguraba Arantxa.

Sobre su amistad dcon Ángel Cristo, Arantxa explica que encajó muy bien con él desde el principio y que no fue hasta su llegada a 'Playa Limbo' cuando se entera de que él iba contando cosas personales suyas al resto de sus compañeros. Reconociendo que ella quería salvaguardar en todo momento la integridad y la intimidad de su familia, Arantxa asegura que todo lo que se iba diciendo sobre ella era muy duro: "Ángel intentó jugar con mi matrimonio". En cuanto a lo que sucedió en la famosa lancha, Arantxa confirma que perdió los nervios y que le dio una colleja a su compañero de concurso al grito de "ya te vale" y es que estaba fuerea de sí al enterarse de que Ángel iba contando que su mujer Ana Herminia había tenido algo con Finito de Córdoba.

Muy enfadada con este tema y abrumada por algo que se le escapa de las manos, Arantxa asegura que Ángel le contó la supuesta relación de su mujer con Finito a Marieta, a Miri y a Blanca, que fue la primera que se lo dijo a ella. Además, añade que Ana Herminia estaba esperando una señal de Ángel para seguir difundiendo esta gran mentira también desde el exterior. Haciendo balance de cómo ha afectado este tema en su familia, Arantxa deja claro: "Estamos bien, en ese sentido nunca he desconfiado de mi marido, nos sentimos utilizado".

"Estaba contando mentiras de la relación de su mujer y mi marido"

Nunca me imaginé que me iba a pasar todo esto, no entendía por qué hacía eso", aseguraba ella y decidía contar lo que pasaba en la lancha con Ángel Cristo: "Yo le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Yo estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido".

Además, la exconcursante aseguraba que la única que tuvo el valor de poner en su sitio a Ángel Cristo fue Marieta "cuando se lo contó a ella", como también se lo contó a Miri y Blanca, que fue la primera que se lo contó a Arantxa: "Además daba versiones distintas". Explicando que una de las versiones situaba en el tiempo esa supuesta relación de Ana Herminia con su marido Finito cuando ya estaba con ella: "Estaba esperando la señal de Ángel y ella lo ha contado en otro programa".

Tras esto, la que fuera presentadora dejaba claro que las cosas en casa están bien: "Yo nunca jamás he desconfiado de mi marido, pero me parece que lo tenían ya tramado y que nos han utilizado". Finalmente, Arantxa decidía abandonar el plató sobrepasada por la situación y dejando claro que este tema le está afectando a nivel personal.