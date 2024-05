¿Agredió Arantxa del Sol a Ángel Cristo? Telecinco dicta sentencia y expulsa a la asturiana

Triste final para Arantxa del Sol en "Supervivientes". Un incidente ocurrido entre la actriz, modelo y presentadora y otro concursante, Ángel Cristo, ha llevado a Telecinco a expulsar a la asturiana de las galas del reality. Según la cadena de Mediaset, la asturiana agredió verbal y físicamente al hijo de Bárbara Rey. ¿Pero, que ocurrió realmente?

La única versión conocida es la de la propia Arantxa del Sol, ya que en el momento del incidente, ocurrido en una lancha, no había cámaras, porque fue tras concluir una gala. Ángel Cristo había retado a la asturiana a contra lo ocurrido, y esta aceptó el desafío.

Durante una conversación con la presentadora de "Conexión Honduras", Sandra Barneda, en la parte del programa reservada solo para los abonados de mitele plus, Arantxa del Sol, empezó explicando el porqué de su distanciamiento con Ángel Cristo, con quien había mantenido una excelente relacionen los primeros días del reality.

Arantxa del Sol relató que cuando se anunció que iba a ser concursante de 'Supervivientes', Ana Hermina, la pareja de Ángel Cristo, llamó a su marido, Finito de Córdoba, para contarle que el hermano de Sofía Cristo también viajaría a Honduras, donde se graba el programa.

La asturiana aseguró que se había sentido traicionada por él y Ana Herminia: "Me sentí muy utilizada y mi marido creo que también ha sido utilizado por su amiga Ana Herminia y yo por Ángel".

La buena relación entre la asturiana y el hijo de Bárbara Rey tuvo su punto final cuando aquella llegó a Playa Limbo y varios compañeros le contaron lo que Ángel Cristo decía sobre ella y su vida privada. "También me cuentan que me había insultado", señaló la presentadora.

La concursante de ‘Supervivientes’ –aunque nació en Madrid siempre ha dicho que se siente asturiana y canguesa– relató que decidió no enfrentarse con Ángel Cristo por miedo a que se destaparan aspectos personales de su vida y la de su familia. "Me daba pánico, lo que se estaba hablando era muy duro y no podía creer que estuviera diciendo estas cosas. Cuando se toca la familia y el tema personal para mí es muy difícil".

Además, Arantxa del Sol destacó que se intentó jugar con su matrimonio con Finito de Córdoba: "Todos los viernes se dedica a eso, que es justo lo que me contaron que haría".

Ángel Cristo y Arantxa del Sol. / Telecinco

Acto seguido, Arantxa del Sol decidió revelar lo que pasó en la lancha: "Lo voy a contar. Le insulté, utilicé los mismos adjetivos que había utilizado él, como ladilla, parásito, le dije cosas fuertes después de haber recibido toda la información y, en un momento dado, le di una colleja y le dije: 'ya te vale'. Estaba muy enfadada por todas las mentiras que estaba contando, la más fuerte lo que estaba diciendo de la relación de su mujer con mi marido".

Entre las "mentiras" de Ángel Cristo y su pareja, Arantxa del Sol explicó que dijo que la supuesta relación de Ana Herminia con Finito de Córdoba ocurrió cuando el torero ya estaba con ella. La presentadora dejó claro a continuación que las cosas en casa están bien: "Yo nunca jamás he desconfiado de mi marido, pero me parece que lo tenían ya tramado y que nos han utilizado".

Después, Arantxa del Sol abandonaba el plató durante una actuación musical. La presentadora, Sandra Barneda, explicaba lo ocurrido: "Se ha ido mal. Está mal, ha contado algo que lleva mucho tiempo afectándole muchísimo, le ha entrado el bajón".

No obstante, unos minutos más tarde Arantxa del Sol volvía al plató entre los aplausos del público y añadía sobre la colleja a Ángel Cristo: "No tuvo mayor importancia, si hubiera sido una agresión yo hubiera estado fuera del programa mucho antes".

Sandra Barneda explicó la reacción de Telecinco ante esa situación: "La organización tuvo conciencia de lo que había ocurrido. En ese momento no había cámaras, fue cuando terminó una gala. Se valoró ese episodio, se preguntó tanto a Ángel Cristo como a Arantxa, se le preguntó a Ángel si se había sentido agredido y si quería tomar algún tipo de medidas contra ti y él dijo que no".

Pese a todo ello, Telecinco ha decidido prescindir de Arantxa del Sol, que ya no podrá acudir a las galas de ‘Supervivientes’. El comunicado de la cadena de Mediaset dice lo siguiente: "Tras conocer a través del testimonio llevado a cabo ayer por Arantxa del Sol en 'Supervivientes. Conexión Honduras', el incidente protagonizado por la exconcursante con Ángel Cristo Jr., Mediaset España, en cumplimiento de su Código Ético, ha decidido no volver a contar con la exparticipante en las galas del reality".