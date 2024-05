Llanes justifica su renuncia a las banderas azules: "Hay razones de peso"

El equipo de Gobierno de Llanes tiene claro que seguirá sin solicitar banderas azules para sus playas. El alcalde, Enrique Riestra (Vecinos por Llanes), sostiene que hay razones de peso para mantener esa postura, decidida en enero de 2018. En primer lugar, explica que las enseñas son entregadas por un grupo privado, la Fundación Europea de Educación Ambiental, con sede en Dinamarca, que en España está representada por la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (ADEAC). Son colectivos detrás de los cuales, según han denunciado diferentes asociaciones ambientalistas, están "empresas turísticas, más que verificadoras de calidad".

La renuncia a las banderas azules –Llanes llegó a tener hasta seis– ha provocado duras críticas del único partido de la oposición municipal, el PSOE, que considera que se ha echado por tierra "la buena repercusión que generaba para el concejo", ya que "reconoce la excelencia turística de las playas y es fundamental para su promoción nacional e internacional".

Riestra no comparte esa visión y subraya que las auditorías e inspecciones para determinar las concesiones, "si es que se hacen, son, cuando menos, dudosas". El Alcalde indica que un caso ocurrido en Llanes ilustra cómo funciona la concesión de banderas azules. El Aula del Mar de la capital llanisca recibió banderas azules varios años. "Durante más de cuatro años, el Aula del Mar, como sabe todo el mundo, no solo estaba cerrada, sino que presentaba un estado deplorable, pero el Ayuntamiento siguió solicitando la bandera azul, y se le siguió concediendo. Así que cualquiera puede hacerse a la idea de lo que eso significa: no hay inspecciones; se pide cualquier cosa y se concede cualquier cosa". Esta fue la gota que colmó el vaso y que llevó a las autoridades locales a renunciar a esa distinción.

"Más allá de eso, en Llanes tenemos unas playas personales estupendas y somos reconocidos por ello. Además, tenemos unos niveles de turismo que avalan que no hay ningún problema por no tener banderas azules. Tenemos otras distinciones, la ‘Q de Calidad’ y ‘Ecoplayas’, que son concedidas por la Administración, y que por lo tanto se conceden por criterios mucho más, vamos a llamar administrativos, a la par que rigurosos y exigentes, y no por criterios económicos y meramente turísticos", explica Riestra.

El alcalde llanisco destaca asimismo que en "muchos lugares" en Europa tampoco se piden banderas azules. "En País Vasco, por ejemplo, también optaron por no pedirlas. Y en otros cuantos municipios costeros de importante nombre, tampoco. Hay gente que estima que hay que seguir la rueda y otros estimamos que cuando la rueda tiene tantísimas deficiencias es mejor ir caminando", remata el regidor llanisco.

Ribadesella y Ribadedeva, también renuncian

Pero Llanes no es el único municipio asturiano que rechaza solicitar banderas azules. Tampoco lo hacen, por ejemplo, otros municipios turísticos, como Ribadedeva y Ribadesella, cuyos dirigentes manifestaron también en su momento que no compartían los criterios que aplica la asociación que entrega los galardones.

Según han manifestado diferentes alcaldes y alcaldesas del oriente de Asturias en los últimos años, los criterios para la concesión de las banderas azules están pensados para playas urbanizadas, como las que abundan en las costas del Mediterráneo, y no para las del norte de España, que aún conservan arenales mucho más cercanos a su estado natural. Se premia, por ejemplo, la existencia de aparcamientos y otros servicios que en muchas playas asturianas son desaconsejables por el estado natural de su entorno.