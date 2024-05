El "fichaje" de "Mbappín", un calvario: "La burocracia nos sobrepasa"

"Surrealista", "sorprendente", "inentendible". Son los tres adjetivos que eligió ayer Juan Ramón Goellas, responsable del polideportivo de Panes, para calificar las "mil vueltas" que tuvo que dar el Ayuntamiento de Peñamellera Baja para cambiar una de las figuras de un futbolín que se había roto en esa instalación deportiva. Hicieron falta tres informes, dos autorizaciones y la intervención de cuatro personas. Un auténtico enredo burocrático para comprar un muñeco que costó 33,66 euros, impuestos incluidos. Pese a que era uno de los porteros, y en concreto el del equipo que lleva los mismos colores que el Barcelona, hay quien ya llama al muñeco "Mbappín", por lo complejo de su "fichaje". Un "fichaje" el de este diminuto títere, que, primas aparte, costó más de lo que, según se asegura en los mentideros futbolísticos, le va a costar al Real Madrid la incorporación del delantero francés, que, si nada se tuerce, llegará libre el 30 de junio al club merengue.

"La tramitación administrativa nos soprepasa". El alcalde de Peñamellera Baja, José Manuel Fernández, se queja amargamente de lo que sufren los ayuntamientos pequeños, con poco personal y escasos recursos, para cumplir las exigentes normas en materia de contratos de personal, de servicios, de obras y de suministros. Cuatro ámbitos fundamentales para el funcionamiento de un Ayuntamiento. Y aún más complicado está ahora, porque buena parte de los proyectos que se ejecutan están financiados en parte con fondos europeos, lo que exige aún más trámites. Más vueltas. Un calvario.

Por la izquierda, Rafael Forcelledo, Alejandro Cadenas, Juan Ramón Goellas y Eva Díaz. / Ramón Díaz

El cambio de una de las figuras de uno de los dos futbolines del Espacio Joven del polideportivo de Panes es "una anécdota", reconoce el regidor, pero a la vez muy significativa, porque explica "perfectamente la realidad" a la que se enfrentan los dirigentes municipales. "Los ayuntamientos pequeños estamos sobrepasados", insiste, "es un clamor".

El caso concreto de "Mbappín" comenzó durante la Semana Santa, cuando mientras estaba jugando en el futbolín un grupo de chavales se rompió el portero del Barça (el adversario va de blanco, como el Real Madrid). El encargado del polideportivo del valle alto peñamellerano fue el primero en intervenir: elaboró un informe en el que explicó la rotura de la figurita y la necesidad de adquirir otra. Elevó el documento al Ayuntamiento. Había que quitar el muñeco dañado y poner otro. Comprarlo. Ahí empezó el lío. Las autoridades locales tuvieron que adjudicar un contrato menor. ¿El objeto? "Muñeco para futbolín de polideportivo". El presupuesto base de la licitación fue de 27,82 euros, más los impuestos correspondientes. Total, menos de siete de los antiguos duros. O, lo que es lo mismo, el 0,0009 por ciento del presupuesto municipal, que este año importa 3,5 millones de euros.

Hasta el Alcalde tuvo que intervenir para justificar la compra del muñeco y solicitar presupuesto. Ahí le llegó el turno a Intervención, que tuvo que emitir otro informe. El asunto no se complicó aún más por varias razones. Una de ellas, que había presupuesto y crédito, con lo que únicamente fue necesario sacar adelante el contrato y adjudicarlo. No acaba ahí la cosa, una vez recibido el muñeco, Intervención tuvo que fiscalizar el gasto. Una nueva aprobación y a pagar. Fin del galimatías, después de más de un mes de tramites.

La figura repuesta. / Ramón Díaz

Pero se ha dicho que el asunto no se complicó por varias razones. Otra: el responsable del polideportivo tuvo a bien quitar el muñeco roto e instalar el nuevo. "Claro, cómo no lo iba a hacer si es únicamente quitar un tornillo y ponerlo", señala. Pues alguien le indicó que podría haberse negado a hacerlo, puesto que no entra dentro de sus funciones. Y si se hubiera negado... el equipo de gobierno tendría que haber iniciado una segunda ronda de informes y aprobaciones para buscar a una persona que instalara la figura del guardameta.

Remata Goellas: "Me extrañaba que tardara tanto. Viendo lo ocurrido me parece, sorprendente, surrealista. No lo entiendo". No es el único.

