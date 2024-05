Otra vuelta más en el caso del "Mbappín" de Panes: lo pagaron los padres del crío que rompió el muñeco

La "traca" final de las mil vueltas que la burocracia obligó a dar al Ayuntamiento de Peñamellera Baja para sustituir un muñeco roto de un futbolín del polideportivo de Panes es que, al final, los 33,66 euros que costó la nueva figura, que algunos han bautizado como "Mbappín" por lo complejo de su adquisición, los acabaron pagando los padres del crío de 14 años que rompió la figura mientras jugaba.

"Me da rabia que el Ayuntamiento se ponga medallas, porque el muñeco lo pagamos nosotros. No es el dinero, que no va a ningún sitio, sino que se pongan medallas. Otra cosa es que hubiera roto el futbolín. Además, lo lógico es que tuvieran un seguro", señalo Juanjo Soberón, padre del chaval. El crío comentó a su madre la rotura de la figurita cuando llegó a casa, lo que llevó a la mujer a avisar al encargado del polideportivo. La familia del niño formalizó el pago de los 33,66 euros por transferencia bancaria. Este abono fue el único detalle que eludieron los dirigentes municipales cuando relataron el calvario burocrático vivido para comprar la figura: tres informes, dos autorizaciones y la intervención de cuatro personas.