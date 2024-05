Guillermo Martínez Collado, entre la barra y la pluma

Cuando Guillermo Martínez Collado comenzó en 2020 a enviar sus textos a concursos y revistas literarias, no pensaba que podía llegar a verlos publicados en un libro. Sin embargo, cuatro años después este maliayo afincado en Ribadesella, cuenta ya con dos recopilaciones de sus relatos. Y en mente un tercer proyecto.

Martínez Collado, que trabaja como camarero tras la barra de una conocida cafetería de la villa riosellana, compagina su trabajo con una de sus grandes pasiones: la escritura: "Aunque tenga que invertir mi tiempo libre y perder horas de sueño para escribir, lo hago. Es algo que me gusta, me resulta entretenido y me hace salir de la rutina", cuenta.

En septiembre del año pasado llevó a cabo con la editorial Atlantis su primera publicación, "Maleza", en la que recogía todos aquellos textos que fue escribiendo durante dos años. La pandemia del coronavirus le sirvió para ponerse manos a la obra: "Siempre me gustó escribir, pero era un poco desastroso y no acababa lo que empezaba. En aquellos meses no podiámos trabajar y al tener más tiempo libre me puse en serio con ello. Empecé a buscar concursos literarios en los que encajar lo que yo escribo y como tenían fecha límite de entrega, me venía bien para ser constante", recuerda.

La motivación por ver publicados sus escritos en revistas literarias cada vez con más frecuencia le llevó a coger hábito y soltura, tanto es así que ahora está presentando "Por si las cosas salen mal". Se trata de un segundo trabajo, publicado por la editorial asturiana Camelot, y que ha supuesto para él una grata experiencia: "El primero fue una recopilación de textos que hice con tiempo y de una manera más amateur, esto ya era un encargo más profesional. Había la necesidad de sentarse a escribir desde cero y me lancé", declara.

Con trece relatos independientes, Martínez describe esta obra como "un libro de movidas chungas ambientadas en Asturias y con dramas difíciles que invitan a la reflexión". Sus textos se enmarcan en el género literario llamado "realismo sucio" inspirado en grandes escritores norteamericanos de los años 70 como Raymond Carver y Tobias Wolf, y con un estilo de escritura que podría asemejarse al de autores como Kiko Amat o Jon Bilbao.

"El realismo sucio es un género que usa muy poca descripción y pocos adjetivos. Escriben yendo al grano por así decirlo. Además, los protagonistas son antihéroes, normalmente de clase social baja y con problemas en su día a día", explica. "Leo muchos libros distintos, pero solo me veo escribiendo este tipo de literatura, es algo que sucede de forma natural".

A pesar de su proyección a futuro y del éxito que van teniendo sus libros, Guillermo Martínez admite que no se siente del todo cómodo al presentarse como "camarero y escritor". Lo que está claro es que podría definirse como un "contador de historias", muchas de las cuales respiran ambiente de bar, dado que sus personajes suelen nacer en el trabajo: "Ser camarero es como estar en la trinchera para un reportero de guerra. La idea primigenia de muchos de mis relatos la saco de algo que veo en la cafetería, de personas que veo y me imagino qué tipo de vida llevan", concreta.

En esta pequeña gira de promoción, ha llevado la presentación de su segundo libro a Oviedo y Ribadesella, y en junio espera hacerlo en Villaviciosa, Llanes y en La Feria del Libro de Gijón. Aunque, señala, lo más bonito ha sido su contacto directo con los lectores en pequeños grupos: "Hablar de los relatos en los clubes de lectura me resultó muy sorprendente y satisfactorio. También me gustó la charla que pude dar en el colegio y en el instituto de Ribadesella, porque pude hablarles sobre la literatura y todo lo que la rodea. Eso para mí es enriquecedor", resalta.

Con todo, entre cafés y libros, a este camarero y escritor todavía le quedan muchas ideas en el tintero, de manera que ya tiene en mente su próximo proyecto: "Me propusieron hacer otro libro para el año que viene y mi idea es ambientarlo en las zonas rurales de esta comarca del Oriente. Podrían salir un puñado de historias interesantes, y no necesariamente tienen que parecerse a algo que haya escrito hasta ahora", concluye.