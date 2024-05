Por esta razón no habrá carrera de caballos en la playa de Ribadesella este año

El Ayuntamiento de Ribadesella abandona la idea de celebrar este año la XXXIII edición de la Carrera de caballos de la playa de Santa Marina. La prueba que, tradicionalmente abarcaba dos jornadas de la Semana Santa, fue reducida en un primer momento y de forma excepcional a una sola, debido al mal estado del arenal, gravemente afectado por el temporal. La presencia de piedras en la arena suponía, sin embargo, un riesgo importante tanto para los jinetes como para sus caballos, lo que llevó a su suspensión definitiva.

Tras este contratiempo, el equipo de gobierno consideró la posibilidad de reprogramar la carrera para más adelante, preferiblemente en otoño de este año. No obstante, en el pleno celebrado este miércoles, el concejal de Deportes, Pablo García, confirmó que finalmente no se llevará a cabo, alegando que no se pudo encontrar una fecha adecuada que coincidiera con el buen estado de la marea: "La carrera se va a suspender. Estuvimos buscando la fecha más idónea, pero no encontramos la marea para poder realizarla", concretó.

Durante la misma sesión plenaria se abordaron otros temas de interés, como la moción conjunta de PSOE, Impulsa y Pueblu, que solicitaba la creación de un reglamento municipal para regular el funcionamiento de los plenos. En concreto, la propuesta hacía hincapié en el apartado "Ruegos y preguntas", ya que tres de los cuatro grupos de la oposición no están de acuerdo con "la falta de participación" que les otorga el equipo de gobierno, formado por PP y Foro.

El nuevo modelo establecido por el gobierno municipal para este punto del día, señalan los firmantes de la propuesta, obliga a los concejales a registrar las preguntas por sede electrónica para ser luego leídas por el portavoz del gobierno, y no por el edil que las presenta, quien además no puede replicar hasta que se hayan leído todas. De hecho, esta fue la razón por la que el concejal de Impulsa, Luis Fuentes, abandonó el pleno del pasado mes de abril, al considerar que se estaba intentando "silenciar a los representantes de más de la mitad de los vecinos".

La moción contó con la abstención del concejal de Vox, y tras un empate entre votos a favor y en contra, no salió adelante gracias al voto de calidad del alcalde, Paulo García (PP). El regidor defendió este sistema recordando que funciona en otros Ayuntamientos de distintos colores políticos como son Colunga (Foro), Cangas de Onís (PP) o Villaviciosa (PSOE): "Ni se amordaza a la oposición, ni somos dictadores ni antidemocráticos como algunos afirmáis. El sistema es legal, legítimo, válido, democrático y cumple su cometido", expuso.

La preocupación por el Plan de Sostenibilidad Turística de Ribadesella también estuvo sobre la mesa en el pleno. La oposición pidió al Alcalde conocer los detalles del plan, así como las modificaciones en curso, ya que reconocen "no saber qué está pasando". Temen, además, que llevar a cabo cambios en el plan a estas alturas implique que no se cumplan los plazos previstos para este año, lo que podría no solo hacer perder la inversión del Principado, sino también obligar al Consistorio a devolver lo ya gastado.